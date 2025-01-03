Как не растолстеть на новогодних праздниках: 4 шага к стройной фигуре

Новогодние выходные — время лени, объеданий и апатии. Как удержать баланс и не поправиться за это время, рассказала вице-чемпионка мира по фитнесу и многопрофильный тренер Элеонора Алибаева.
Если режим сбит, то обычная активность снижается, появляется окутывающее чувство лености. Чтобы этого избежать, стоит заранее выделить четкие дни для отдыха. Например, пусть это будет 1 и 2 января, а далее нужно жить в обычном графике.
Можно себе разрешить пробовать все в новогоднюю ночь, но в остальные дни старайтесь питаться осознанно. Ешьте пищу, которую организму легче переварить. От алкогольных напитков лучше отказаться.
Правила питания во время новогодних каникул
Больше гуляйте пешком, свежий воздух э необходим для организма в новогодние дни.
Также можете дома практиковать легкие кардионагрузки: пошагать под музыку или устроить вечеринку с ритмичными танцами. Уделяйте ежедневным физическим нагрузкам по 20-30 минут — это несложно, но эффективно позволит держать организм в тонусе.
Гаджеты могут отключать сознание: телевизор, сериалы за ноутбуком, смартфон. Часто вы "залипаете", не замечая, сколько лишнего съели и сколько потратили времени зря.
Чтобы выйти на работу после новогодних праздников свежими и полными сил, заранее составьте план новогодних каникул.
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