Как не растолстеть на новогодних праздниках: 4 шага к стройной фигуре

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Новогодние выходные — время лени, объеданий и апатии. Как удержать баланс и не поправиться за это время, рассказала вице-чемпионка мира по фитнесу и многопрофильный тренер Элеонора Алибаева.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Сохраните режим

Если режим сбит, то обычная активность снижается, появляется окутывающее чувство лености. Чтобы этого избежать, стоит заранее выделить четкие дни для отдыха. Например, пусть это будет 1 и 2 января, а далее нужно жить в обычном графике.

Следите за питанием

Можно себе разрешить пробовать все в новогоднюю ночь, но в остальные дни старайтесь питаться осознанно. Ешьте пищу, которую организму легче переварить. От алкогольных напитков лучше отказаться.

Правила питания во время новогодних каникул

Ешьте салаты, сладкое и различные блюда до 12 часов дня. Это позволит не набрать лишние килограммы.

Пейте воду за полчаса до приема пищи. Она запускает обменные процессы в организме.

Ешьте порционно. Перерыв между приемами пищи должен составлять не менее трех часов.

Не готовьте впрок. Когда холодильник полон, сложнее удержаться от переедания.

Адаптируйте рецепты под правильное питание, заменяя, например, майонез на полезные растительные масла.

Следите за тем, что пьёте. В алкоголе и газировках очень много сахара, лучше пейте больше теплой воды, зеленого чая, кефира, несладких йогуртов.

Не объедайтесь. Любую пищу с новогоднего стола можно позволить себе в течение года, в любой день, не наедайтесь про запас.

Будьте активнее

Больше гуляйте пешком, свежий воздух э необходим для организма в новогодние дни.

Также можете дома практиковать легкие кардионагрузки: пошагать под музыку или устроить вечеринку с ритмичными танцами. Уделяйте ежедневным физическим нагрузкам по 20-30 минут — это несложно, но эффективно позволит держать организм в тонусе.

Меньше времени проводите в телефоне

Гаджеты могут отключать сознание: телевизор, сериалы за ноутбуком, смартфон. Часто вы "залипаете", не замечая, сколько лишнего съели и сколько потратили времени зря.

Чтобы выйти на работу после новогодних праздников свежими и полными сил, заранее составьте план новогодних каникул.