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Как не растолстеть на новогодних праздниках: 4 шага к стройной фигуре

2:34
Спорт

Новогодние выходные — время лени, объеданий и апатии. Как удержать баланс и не поправиться за это время, рассказала вице-чемпионка мира по фитнесу и многопрофильный тренер Элеонора Алибаева.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Сохраните режим

Если режим сбит, то обычная активность снижается, появляется окутывающее чувство лености. Чтобы этого избежать, стоит заранее выделить четкие дни для отдыха. Например, пусть это будет 1 и 2 января, а далее нужно жить в обычном графике.

Следите за питанием

Можно себе разрешить пробовать все в новогоднюю ночь, но в остальные дни старайтесь питаться осознанно. Ешьте пищу, которую организму легче переварить. От алкогольных напитков лучше отказаться.

Правила питания во время новогодних каникул

  • Ешьте салаты, сладкое и различные блюда до 12 часов дня. Это позволит не набрать лишние килограммы.
  • Пейте воду за полчаса до приема пищи. Она запускает обменные процессы в организме.
  • Ешьте порционно. Перерыв между приемами пищи должен составлять не менее трех часов.
  • Не готовьте впрок. Когда холодильник полон, сложнее удержаться от переедания.
  • Адаптируйте рецепты под правильное питание, заменяя, например, майонез на полезные растительные масла.
  • Следите за тем, что пьёте. В алкоголе и газировках очень много сахара, лучше пейте больше теплой воды, зеленого чая, кефира, несладких йогуртов.
  • Не объедайтесь. Любую пищу с новогоднего стола можно позволить себе в течение года, в любой день, не наедайтесь про запас.

Будьте активнее

Больше гуляйте пешком, свежий воздух э необходим для организма в новогодние дни.

Также можете дома практиковать легкие кардионагрузки: пошагать под музыку или устроить вечеринку с ритмичными танцами. Уделяйте ежедневным физическим нагрузкам по 20-30 минут — это несложно, но эффективно позволит держать организм в тонусе.

Меньше времени проводите в телефоне

Гаджеты могут отключать сознание: телевизор, сериалы за ноутбуком, смартфон. Часто вы "залипаете", не замечая, сколько лишнего съели и сколько потратили времени зря.

Чтобы выйти на работу после новогодних праздников свежими и полными сил, заранее составьте план новогодних каникул.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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