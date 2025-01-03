Максимум пользы: в какое время дня лучше тренироваться?

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Исследования ученых доказывают, что эффект от тренировок может отличаться в зависимости от времени тренировки. Так в какое время суток лучше заниматься?

Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-тренировка

Польза тренировок по утрам:

Ускорение обменных процессов Утренняя зарядка повышает способность мышечных клеток перерабатывать сахар и жир. Это важно для людей с избыточным весом и диабетом II типа.

Стабильное давление и улучшение памяти Короткая утренняя тренировка, например дыхательная гимнастика, отлично сказывается на артериальном давлении.

Учеными доказано, что дыхательная гимнастика стимулирует работу головного мозга — возрастает способность усваивать и обрабатывать информацию, улучшается качество памяти.

Польза вечерних тренировок:

Вечерние тренировки помогают держать вес в норме. Однако занятия поздно вечером могут отрицательно повлиять на сон.

Эффективно в борьбе с лишним весом Физические упражнения вечером увеличивают расход энергии после тренировки. То есть занятия во второй половине дня считаются жиросжигающими.

Получасовая тренировка, по мнению ученых, способна заметно снизить чувство голода, пишет "СЭ".

Помогают расслабиться. Вечерние йога или растяжка помогают снять напряжение после трудного дня. Это хорошо влияет и на способность организма восстанавливаться.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

