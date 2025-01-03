Максимум пользы: в какое время дня лучше тренироваться?
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Исследования ученых доказывают, что эффект от тренировок может отличаться в зависимости от времени тренировки. Так в какое время суток лучше заниматься?
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Онлайн-тренировка
Польза тренировок по утрам:
- Ускорение обменных процессов Утренняя зарядка повышает способность мышечных клеток перерабатывать сахар и жир. Это важно для людей с избыточным весом и диабетом II типа.
- Стабильное давление и улучшение памяти Короткая утренняя тренировка, например дыхательная гимнастика, отлично сказывается на артериальном давлении.
- Учеными доказано, что дыхательная гимнастика стимулирует работу головного мозга — возрастает способность усваивать и обрабатывать информацию, улучшается качество памяти.
Польза вечерних тренировок:
- Вечерние тренировки помогают держать вес в норме. Однако занятия поздно вечером могут отрицательно повлиять на сон.
- Эффективно в борьбе с лишним весом Физические упражнения вечером увеличивают расход энергии после тренировки. То есть занятия во второй половине дня считаются жиросжигающими.
- Получасовая тренировка, по мнению ученых, способна заметно снизить чувство голода, пишет "СЭ".
- Помогают расслабиться. Вечерние йога или растяжка помогают снять напряжение после трудного дня. Это хорошо влияет и на способность организма восстанавливаться.
Уточнения
Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру