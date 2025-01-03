Топ-5 простых упражнений из пилатеса для здоровой осанки

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Врач по лечебной физкультуре Софья Федосова представила пять простых пилатес-упражнений, которые способствуют поддержанию правильной осанки. Её рекомендации приводит издание "Спорт-Экспресс".

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ занятия спортом

Сначала эксперт предлагает выполнить упражнение, имитирующее плавание. Для этого необходимо лечь на живот, вытянуть руки вперед на вдохе и поочередно выполнять движения руками, как при плавании брасом. Затем следует перейти к прогибу спины, находясь на четвереньках: на вдохе прогнуться в пояснице, а на выдохе вернуться в исходное положение.

Следующее упражнение — обратный прогиб на животе.

"Ноги вытянуть и свести вместе, руки протянуть вдоль туловища или согнуть по бокам. На вдохе поднять плечи и корпус настолько, насколько позволяет уровень физической подготовки. Зафиксировать положение на две-три секунды до ощущения напряжения в позвоночнике, затем вернуться в начальную позицию", — описала правильную технику Федосова.

Кроме того, тренер порекомендовала проводить подъемы верхней части тела из положения лежа с согнутыми в коленях ногами. Также Софья Федосова советует выполнять боковые наклоны туловища.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

