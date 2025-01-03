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Назван способ поддерживать форму без спортзала

0:53
Спорт

Фитнес-специалист Ирина Ротач поделилась рекомендациями о том, как поддерживать физическую форму без необходимости посещения спортзала. Об этом сообщает издание Men Today.

Девушка тренируется
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка тренируется

Тренер советует прогулки по 10-15 минут после каждого приема пищи, поскольку это способствует улучшению пищеварительных процессов и помогает контролировать уровень сахара в крови. Она также предложила использовать утяжелители, например, рюкзак на прогулках, чтобы увеличить расход калорий и развить силу.

Кроме того, стоит выбирать маршруты с холмами и небольшими подъемами, так как это активирует больше мышц, требует дополнительных усилий и способствует сжиганию большего количества калорий. Во время прогулок можно выполнять упражнения с собственным весом, такие как выпады, приседания и прыжки.

 

Уточнения

Спортивное питание (спортпит) — это особая группа пищевых добавок, выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом и профессиональных спортсменов, при подготовке к соревнованиям.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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