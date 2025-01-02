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Больше никакого спортзала! Вот как накачать мышцы с помощью веса своего тела

0:52
Спорт

Не всегда есть возможность посещать спортзал, но это не значит, что можно забросить тренировочный процесс. Накачать тело можно и без тренажёров, используя вес собственного тела.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Отжимания, приседания, планка и подтягивания — это классика, которая помогает развивать мышцы рук, груди, спины, ног и пресса.

Кроме того, интенсивные кардио-тренировки, такие как бег, скакалка или HIIT, помогут ускорить процесс сжигания жира и формирования стройного тела. Главное — регулярность и разнообразие упражнений. Вы можете тренироваться в любом месте: дома, на улице или в парке.

Для максимального результата стоит уделять внимание и правильному питанию, потому что мышцы растут именно в процессе восстановления, а не во время тренировки. 

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Пла́нка статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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