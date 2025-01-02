Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие ошибки могут стать причиной потери нормального урожая помидоров:? Их допускают многие дачники
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Цветы, которые не перестают удивлять: 5 лучших сортов роз
Инструкция для туристов: как минимизировать ущерб от кражи
Серые стены и белые двери: какие цвета в отделке квартир выбирали россияне в 2024 году
Цены на сигареты в России выросли
Секреты восстановления кожи после активных тренировок
Океанская губка, живущая 11 000 лет, раскрывает секреты климата
Горячая еда: почему она опасна для вашего холодильника и продуктов

Никогда не угадаете, какое упражнение для ног самое эффективное

0:58
Спорт

Когда речь заходит о тренировке ног, важно выбрать упражнение, которое проработает все ключевые группы мышц — от ягодиц до икр.

тренировка
Фото: pxhere
тренировка

Одним из самых эффективных упражнений для ног в спортзале является приседание с тяжестями. Это базовое движение помогает развивать силу и выносливость, задействуя бедра, ягодицы и икры. Использование дополнительного веса позволяет усилить нагрузку и ускорить рост мышц.

Чтобы выполнить упражнение правильно, встаньте прямо, поставив ноги на ширину плеч. Опуститесь вниз, сгибая колени до угла 90 градусов, стараясь, чтобы бёдра не выходили за пределы носков. Спину держите прямой, не округляйте её. После этого медленно вернитесь в исходное положение.

Можно менять ширину постановки ног или угол наклона спины, что позволяет проработать разные участки мышц ног. 

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. Филогенетически человеческая нога происходит от задних конечностей амфибий, которые, в свою очередь, произошли от плавников рыб.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Шоу-бизнес
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год Аудио 
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители
Недвижимость
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители Аудио 
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Новости спорта
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер Аудио 
Популярное
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.

Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Последние материалы
Океанская губка, живущая 11 000 лет, раскрывает секреты климата
Горячая еда: почему она опасна для вашего холодильника и продуктов
Эти продукты раскроют весь вкус помидоров: проверенные сочетания
Что сделать с остатками оливье: два рецепта для вкусной утилизации
Сколько раз водителя могут заставить продувать алкотестер, чтобы отобрать права
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Как сделать систему полива идеальной? Не совершайте этих ошибок
Ухаживаем за денежным деревом правильно: секреты цветения
Где в Италии белый песок встречается с голубыми водами
Умственные способности насекомых, которые вас поразят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.