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Как похудеть на 15 кг без боли и слёз? Эта женщина изменила своё тело без изнурительных тренировок

1:39
Спорт

31-летний тренер по фитнесу Лора Деннисон поделилась своей историей похудения, в которой она подчеркнула важность тренировок и употребления цельных продуктов. Это помогло ей сбросить 15 кг и значительно преобразить тело.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

Основу её подхода составляют: тренировки с отягощениями, кардио LISS (низкоинтенсивное устойчивое состояние), пилатес, сбалансированное питание, 10 тысяч шагов в день и два дня отдыха еженедельно. Лора также делает акцент на приготовлении пищи дома и трёхразовом питании.

В своих соцсетях Лора рассказала о семи изменениях, которые произошли с её телом благодаря новому режиму.

  1. Более стройные ноги — благодаря упражнениям с низкой нагрузкой.
  2. Потеря жира на спине и выраженная рельефность — результат питания цельными продуктами и кардио.
  3. Стройное лицо и уменьшение воспалений — благодаря правильному питанию.
  4. Снижение жира на животе и чёткий пресс — результат дисциплинированных тренировок и рациона.
  5. Меньшие ягодицы — Лора признала, что потеря объёмов в этой зоне не была её целью, но стала неизбежным результатом.
  6. Выраженная талия — ключевой показатель изменений.
  7. Тонкие руки — сочетание тренировок и здорового питания дало результат.

Лора подчеркнула, что эстетика — это личный выбор. Она призвала своих подписчиков не бояться ставить перед собой цели, если они помогают стать увереннее и здоровее.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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