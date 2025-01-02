Как похудеть на 15 кг без боли и слёз? Эта женщина изменила своё тело без изнурительных тренировок

31-летний тренер по фитнесу Лора Деннисон поделилась своей историей похудения, в которой она подчеркнула важность тренировок и употребления цельных продуктов. Это помогло ей сбросить 15 кг и значительно преобразить тело.
Основу её подхода составляют: тренировки с отягощениями, кардио LISS (низкоинтенсивное устойчивое состояние), пилатес, сбалансированное питание, 10 тысяч шагов в день и два дня отдыха еженедельно. Лора также делает акцент на приготовлении пищи дома и трёхразовом питании.
В своих соцсетях Лора рассказала о семи изменениях, которые произошли с её телом благодаря новому режиму.
Лора подчеркнула, что эстетика — это личный выбор. Она призвала своих подписчиков не бояться ставить перед собой цели, если они помогают стать увереннее и здоровее.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
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