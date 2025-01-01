Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Третий ребёнок — больше льгот: сумма вычета выросла до 6 тысяч рублей
Признаки заражения нематодами: как распознать вредителя на ранних стадиях?
199 зарплат за квартиру: Эта страна — лидер по недоступности жилья в Европе
Оздоровительный туризм в Великобритании — где можно остановиться
Рецепты домашних масок для сияющей и здоровой кожи
Золотые руки мастера смогут провести ремонт этой поломки двигателя
Лёгкий салат с краснокочанной капустой: вкусно и полезно
Ида Галич раскрыла тайну своей личной жизни
Как сбалансировать уровень холестерина?

Как опытные тренеры наращивают мышцы: хитрости и упражнения

Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни тренирующиеся быстро наращивают мышечную массу, а другие мучаются с недостатком результатов? Давайте разберемся в этом вопросе, обращая внимание на ключевые факторы, влияющие на рост бицепсов и трицепсов.

Мужчина выполняет подтягивания
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина выполняет подтягивания

Как быстро растут мышцы

Рост мышц — процесс индивидуальный и зависит от множества факторов. Например, в одном исследовании опытные спортсмены за восемь недель тренировок набрали чуть больше килограмма мышечной массы, тогда как новички справлялись с этим гораздо быстрее. Ключевыми аспектами, способствующими мышечному росту, являются:

  • Генетика. У каждого человека есть предрасположенность к набору мышечной массы. Например, люди с преобладанием быстрых мышечных волокон быстрее набирают массу.
  • Программа тренировок. Трицепсы и бицепсы лучше тренировать с весом 70-85% от максимума на 8-12 повторений. И помните: "чем больше, тем лучше" — не всегда работает.
  • Частота занятий. Оптимально тренировать мышцы рук один раз в неделю, чтобы избежать переутомления. Опытные атлеты могут увеличивать частоту тренировок.
  • Диета. Употребляйте 1,6-2,2 грамма белка на килограмм веса в день. Без белка ваши мышцы не смогут восстановиться и расти.
  • Отдых и восстановление. После тренировок мышцам необходимо 48-72 часа для восстановления. Недостаток сна замедляет прогресс.
  • Стресс. Высокий уровень кортизола может негативно сказаться на росте мышц. Эмоциональное состояние также влияет на физическую активность.

Эффективные упражнения для бицепсов

  • Подтягивания обратным хватом. Это классическое упражнение помогает развить не только бицепсы, но и спину.
  • Подъем штанги на бицепс. Старайтесь держать локти неподвижными, чтобы максимизировать нагрузку на бицепс.
  • Концентрированный подъем с гантелей. Это упражнение изолирует бицепсы и помогает лучше их чувствовать.

Лучшие упражнения для трицепсов

  • Отжимания на брусьях. Эффективно развивают трицепсы, но не забывайте держать локти прижатыми к телу.
  • Алмазные отжимания. Упражнение требует узкого положения рук и прорабатывает трицепсы наилучшим образом.
  • Французский жим лежа со штангой. Сфокусируйтесь на правильном дыхании и технике выполнения.

Подводя итоги, наращивание мышечной массы рук требует времени, терпения и понимания основных факторов, влияющих на рост. Соблюдение правильного режима тренировок, питания и восстановления станет залогом вашего успеха.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Наука и техника
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие Аудио 
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Наука и техника
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров Аудио 
Популярное
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.

Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Последние материалы
Как сделать стильный коврик для дома своими руками: три простых способа
Почему поезд лучше самолёта — мнение туристки
Тунец под шубой — новый взгляд на любимую Шубу
Как опытные тренеры наращивают мышцы: хитрости и упражнения
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Самые стильные стрижки и укладки 2025 года
Альтернативы окучиванию картофеля: стоит ли от него отказываться?
Натуральные секреты для декабриста: улучшите цветение с помощью полива
Как избавиться от жира на животе: 6 проверенных шагов
Без газа, но со светом: Молдавия закрыла свои потребности 1 января
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.