Как опытные тренеры наращивают мышцы: хитрости и упражнения

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни тренирующиеся быстро наращивают мышечную массу, а другие мучаются с недостатком результатов? Давайте разберемся в этом вопросе, обращая внимание на ключевые факторы, влияющие на рост бицепсов и трицепсов.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина выполняет подтягивания

Как быстро растут мышцы

Рост мышц — процесс индивидуальный и зависит от множества факторов. Например, в одном исследовании опытные спортсмены за восемь недель тренировок набрали чуть больше килограмма мышечной массы, тогда как новички справлялись с этим гораздо быстрее. Ключевыми аспектами, способствующими мышечному росту, являются:

Генетика. У каждого человека есть предрасположенность к набору мышечной массы. Например, люди с преобладанием быстрых мышечных волокон быстрее набирают массу.

Программа тренировок. Трицепсы и бицепсы лучше тренировать с весом 70-85% от максимума на 8-12 повторений. И помните: "чем больше, тем лучше" — не всегда работает.

Частота занятий. Оптимально тренировать мышцы рук один раз в неделю, чтобы избежать переутомления. Опытные атлеты могут увеличивать частоту тренировок.

Диета. Употребляйте 1,6-2,2 грамма белка на килограмм веса в день. Без белка ваши мышцы не смогут восстановиться и расти.

Отдых и восстановление. После тренировок мышцам необходимо 48-72 часа для восстановления. Недостаток сна замедляет прогресс.

Стресс. Высокий уровень кортизола может негативно сказаться на росте мышц. Эмоциональное состояние также влияет на физическую активность.

Эффективные упражнения для бицепсов

Подтягивания обратным хватом. Это классическое упражнение помогает развить не только бицепсы, но и спину.

Подъем штанги на бицепс. Старайтесь держать локти неподвижными, чтобы максимизировать нагрузку на бицепс.

Концентрированный подъем с гантелей. Это упражнение изолирует бицепсы и помогает лучше их чувствовать.

Лучшие упражнения для трицепсов

Отжимания на брусьях. Эффективно развивают трицепсы, но не забывайте держать локти прижатыми к телу.

Алмазные отжимания. Упражнение требует узкого положения рук и прорабатывает трицепсы наилучшим образом.

Французский жим лежа со штангой. Сфокусируйтесь на правильном дыхании и технике выполнения.

Подводя итоги, наращивание мышечной массы рук требует времени, терпения и понимания основных факторов, влияющих на рост. Соблюдение правильного режима тренировок, питания и восстановления станет залогом вашего успеха.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

