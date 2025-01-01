Избегайте утренней пробежки натощак: важные нюансы

1:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Не стоит недооценивать важность питания перед утренней пробежкой. Многие считают, что тренировка на голодный желудок поможет сжечь больше жира, но на самом деле это может обернуться негативными последствиями для здоровья и эффективности занятий.

Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спорт в паре

Энергия для тренировки

Организму необходимо топливо для полноценной работы во время физических нагрузок. Когда запасы энергии истощены, а вы продолжаете тренироваться, это может привести к гипогликемии. Снижение уровня сахара в крови проявляется такими симптомами, как:

Слабость

Головокружение

Тошнота

В результате, ваша тренировка становится неэффективной, а самочувствие ухудшается.

Роль углеводов и жиров

При недостатке углеводов организму приходится искать альтернативные источники энергии. В таких ситуациях он начинает использовать жиры, но этот процесс значительно медленнее. Поэтому пробежка натощак не только менее продуктивна, но и может стать причиной физического дискомфорта.

Потеря мышечной массы

Если углеводов недостаточно, организму также может понадобиться энергия из белков. Это может привести к уменьшению мышечной массы, что отрицательно скажется на вашем метаболизме. Мышцы играют важную роль в процессе похудения, поэтому их потеря делает достижение целей ещё более сложным.

Подводя итоги

Вместо того чтобы выходить на пробежку на голодный желудок, лучше позаботиться о сбалансированном завтраке, который обеспечит необходимую энергию для активных тренировок. Это позволит не только улучшить результаты, но и сохранить здоровье.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

