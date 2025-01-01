Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слоновая птица: чьи яйца не знали конкурентов по размерам
Садальского возмутил снос памятника Владимиру Высоцкому
Цветущая герань до заморозков: что делать, чтобы цветы радовали дольше
Важные советы по выбору обуви для здоровья стоп и позвоночника
Прорыв в лечении болезни Альцгеймера: что обнаружили учёные
Что нужно сделать на даче после зимы: первые шаги к успешному урожаю
Почему творог с вареньем может навредить вашему здоровью
Откуда берётся тля? Разбираемся в источниках вредителей на участке
Как сделать макияж, чтобы румяна продержались весь день: 5 проверенных советов

Избегайте утренней пробежки натощак: важные нюансы

1:42
Спорт

Не стоит недооценивать важность питания перед утренней пробежкой. Многие считают, что тренировка на голодный желудок поможет сжечь больше жира, но на самом деле это может обернуться негативными последствиями для здоровья и эффективности занятий.

Спорт в паре
Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спорт в паре

Энергия для тренировки

Организму необходимо топливо для полноценной работы во время физических нагрузок. Когда запасы энергии истощены, а вы продолжаете тренироваться, это может привести к гипогликемии. Снижение уровня сахара в крови проявляется такими симптомами, как:

  • Слабость
  • Головокружение
  • Тошнота

В результате, ваша тренировка становится неэффективной, а самочувствие ухудшается.

Роль углеводов и жиров

При недостатке углеводов организму приходится искать альтернативные источники энергии. В таких ситуациях он начинает использовать жиры, но этот процесс значительно медленнее. Поэтому пробежка натощак не только менее продуктивна, но и может стать причиной физического дискомфорта.

Потеря мышечной массы

Если углеводов недостаточно, организму также может понадобиться энергия из белков. Это может привести к уменьшению мышечной массы, что отрицательно скажется на вашем метаболизме. Мышцы играют важную роль в процессе похудения, поэтому их потеря делает достижение целей ещё более сложным.

Подводя итоги

Вместо того чтобы выходить на пробежку на голодный желудок, лучше позаботиться о сбалансированном завтраке, который обеспечит необходимую энергию для активных тренировок. Это позволит не только улучшить результаты, но и сохранить здоровье.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Еда и рецепты
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома Аудио 
Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами
Шоу-бизнес
Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами Аудио 
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Авто
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели Аудио 
Популярное
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.

Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Последние материалы
Почему творог с вареньем может навредить вашему здоровью
Откуда берётся тля? Разбираемся в источниках вредителей на участке
Как сделать макияж, чтобы румяна продержались весь день: 5 проверенных советов
Почему россияне пока не спешат выбирать Турцию для отдыха
15 важнейших витаминов для женщин и продукты, которые их содержат
Технологические компании потратили миллиарды долларов на ИИ в 2024 году
Дорожный стресс-тест: пять способов заставить водителя сзади держать дистанцию
Печенье с шоколадом и апельсином: быстро, просто и невероятно вкусно
Прохор Шаляпин рассказал о планах на новогодние каникулы
Белые медведи Чукотского моря под угрозой из-за патогенов и потепления климата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.