Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция выручает Германию: ночные поставки электроэнергии спасают страну
Анапа — отдых, который не разочарует
Томаты для настоящих гурманов: три любимых сорта дачников
Простые трюки для мгновенного омоложения без усилий
Мухи и магнитные поля: новое открытие ставит науку в тупик
Лера Кудрявцева шокирована тем, что на неё подали в суд за долги
Зимние враги сада: готовьтесь к новому сезону с нашими советами
Простые правила: как сохранить мёд свежим на долгие годы
Цена на газ в Европе бьёт рекорды на фоне угрозы транзитного кризиса

Неожиданные результаты проверки популярных фитнес-батончиков

1:32
Спорт

Фитнес-батончики часто считаются здоровым перекусом, но действительно ли они полезны? Исследование показало, что всё зависит от выбора производителя.

Девушка поднимает тяжести в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка поднимает тяжести в тренажерном зале

Не всё так просто с составом

Эксперты проанализировали 30 образцов батончиков различных брендов, чтобы проверить, соответствуют ли они заявленным на упаковке ингредиентам. Выяснилось, что только качественные товары оправдывают ожидания, а их состав полностью соответствует указанному.

Подмена ингредиентов

Однако большинство протестированных батончиков (18 из 30) содержали заменители заявленных ингредиентов, которые не были указаны на этикетке. Такой подход ставит под сомнение их полезность и может негативно сказаться на здоровье потребителей.

Как выбрать безопасный продукт

Диетологи советуют приобретать фитнес-батончики только у проверенных производителей, которые дорожат своей репутацией и не искажают состав продукта. При выборе обращайте внимание на простоту и натуральность состава.

Подсказка для покупателя

Лучше избегать батончиков с длинным списком ингредиентов, особенно если среди них есть сложные химические соединения. Отдавайте предпочтение тем, в составе которых вы узнаете все компоненты.

Фитнес-батончики могут быть полезным перекусом, но не стоит полагаться на громкие заявления производителей. Внимательно читайте состав и выбирайте проверенные бренды.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Корм для кошек стал причиной вирусного заражения
Домашние животные
Корм для кошек стал причиной вирусного заражения
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Авто
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто Аудио 
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Простые правила: как сохранить мёд свежим на долгие годы
Цена на газ в Европе бьёт рекорды на фоне угрозы транзитного кризиса
Неожиданные результаты проверки популярных фитнес-батончиков
В NASA обвинили Китай в способности замедлить вращение Земли
Как выбрать мебель для спальни и не пожалеть: 3 главных шага
Финляндия рассматривает возможность тестового открытия КПП с Россией
Белые лапки у кошек: генетическая тайна, которая раскрыта
Советы по выбору джинсов, которые помогут визуально уменьшить объёмы
Серьезный сигнал: почему вы постоянно чувствуете голод и как это лечить
Мама Тимати показала, где отмечает Новый год с внучкой Алисой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.