Неожиданные результаты проверки популярных фитнес-батончиков

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-батончики часто считаются здоровым перекусом, но действительно ли они полезны? Исследование показало, что всё зависит от выбора производителя.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка поднимает тяжести в тренажерном зале

Не всё так просто с составом

Эксперты проанализировали 30 образцов батончиков различных брендов, чтобы проверить, соответствуют ли они заявленным на упаковке ингредиентам. Выяснилось, что только качественные товары оправдывают ожидания, а их состав полностью соответствует указанному.

Подмена ингредиентов

Однако большинство протестированных батончиков (18 из 30) содержали заменители заявленных ингредиентов, которые не были указаны на этикетке. Такой подход ставит под сомнение их полезность и может негативно сказаться на здоровье потребителей.

Как выбрать безопасный продукт

Диетологи советуют приобретать фитнес-батончики только у проверенных производителей, которые дорожат своей репутацией и не искажают состав продукта. При выборе обращайте внимание на простоту и натуральность состава.

Подсказка для покупателя

Лучше избегать батончиков с длинным списком ингредиентов, особенно если среди них есть сложные химические соединения. Отдавайте предпочтение тем, в составе которых вы узнаете все компоненты.

Фитнес-батончики могут быть полезным перекусом, но не стоит полагаться на громкие заявления производителей. Внимательно читайте состав и выбирайте проверенные бренды.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

