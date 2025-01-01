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Зажимы в шее? Это может быть причиной вашего стресса — и вот что с этим делать

1:52
Спорт

Стресс, постоянный поток информации и напряжённые ритмы жизни в крупных городах усиливают нагрузку на нервную систему, и первое, что принимает удар, — это шея.

Человек с болями в шее
Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек с болями в шее

Состояние шеи напрямую влияет на восприятие стресса. Когда в шейном отделе возникают проблемы, это нарушает кровоснабжение мозга, что может усугубить нашу реакцию на стресс. Сосуды шеи могут пережиматься, что приводит к недостаточному поступлению кислорода и питательных веществ в одну половину мозга, а другая, наоборот, перегружается ими. 

Признаки, указывающие на проблемы с шеей, могут быть разнообразными: от головных болей и головокружений до болей в плечах и нарушений сна. Повышенное артериальное давление, онемение в руках и ногах, ухудшение зрения, проблемы с пищеварением — всё это может быть связано с зажимами в шее. Причины таких проблем могут быть разные: старые травмы, искривление позвоночника, длительная работа за компьютером, стрессы, когда мы непроизвольно сжимаем шею, создавая "панцирь" для защиты от внешнего мира.

Что можно сделать, чтобы избавиться от напряжения в шее и улучшить состояние? Прежде всего, стоит пересмотреть своё рабочее место. Ваше положение за компьютером должно быть комфортным, а монитор — на уровне глаз. Меняйте позы, вставайте, двигайтесь, чтобы избежать длительного напряжения. Также полезно делать гимнастику прямо за столом: упражнения, такие как "кошечка", повороты на стуле и растяжки шеи, помогут снять напряжение и улучшить кровообращение.

Кроме того, регулярный самомассаж шеи и растяжки рук также помогут расслабить мышцы и нормализовать кровоток, пишет "Спорт Экспресс".

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. Шея обусловливает подвижность головы относительно туловища, что способствует лучшей ориентации в пространстве, захвату пищи, защите и нападению. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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