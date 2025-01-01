Вы себя не узнаете! Вот что произойдёт, если целый месяц начинать утро с зарядки

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ежедневные упражнения могут значительно изменить вашу жизнь уже за месяц. Утренняя зарядка помогает избавиться от отёков, активируя лимфоток и выводя лишнюю жидкость из организма.

Фото: freepik утренняя зарядка

Это не только улучшает внешний вид, но и способствует общему ощущению лёгкости. Кроме того, физическая активность насыщает мозг кислородом, что улучшает память, внимание и концентрацию, а значит, увеличивает продуктивность и когнитивные функции.

Спорт также влияет на гормональный фон, способствуя выработке эндорфинов и снижению уровня стресса, что положительно сказывается на настроении и помогает справляться с депрессией и тревожностью.

Регулярные упражнения также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживая нормальный уровень холестерина и артериальное давление, что предотвращает развитие атеросклероза и других сердечных проблем, отметил врач Иван Степаненко.

Интересно, что зарядка может даже помочь справиться с зависимостью от кофеина: всего 20 минут физической активности утром дают такой же заряд энергии, как чашка кофе, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Заря́дка— гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности. Является частью лечебной физической культуры.



Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

