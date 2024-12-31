Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Какие орехи самые полезные для здоровья? Доктор Мясников назвал только два вида
Обрезка деревьев зимой: когда и как это делать правильно
Немецкий автопром может потерять до полумиллиона рабочих мест из-за кризиса
Как обустроить игровую площадку для кошки? Советы и идеи
В поисках края солнечной системы: как новые исследования меняют представления
Как легко очистить рыбу без ножа: хитрость, которую стоит попробовать
Эти культуры не стоит сажать после кабачков — испортите почву
Минеральная вода: где грань между пользой и вредом

Отжимания на одной руке: эффектное упражнение для настоящих атлетов

1:10
Спорт

Отжимания на одной руке — это не только эффектное, но и сложное упражнение, которое эффективно развивает верхнюю часть тела.

Отжимания на одной руке
Фото: freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отжимания на одной руке

Оно задействует грудные, плечевые и трицепс, а также укрепляет стабилизаторы, включая мышцы кора и ягодиц. Выполнение этого упражнения требует хорошего баланса и силы, поэтому освоить его может быть трудно даже для опытных атлетов.

Техника выполнения похожа на классические отжимания, но с опорой только на одну руку. Важно правильно держать корпус, не прогибая спину и не поднимая таз. Для начала нужно освоить классические отжимания, а затем переходить к более сложным вариантам, таким как маятниковые отжимания и планка на одной руке.

Отжимания на одной руке полезны для спортсменов, занимающихся единоборствами, так как развивают плечевые суставы и стабилизируют плечевой пояс, предотвращая травмы, отметил фитнес-тренер Юрий Аверьянов.

Это упражнение также помогает улучшить контроль над телом, что важно для практик, таких как йога и пилатес, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Еда и рецепты
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость Аудио 
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Садоводство, цветоводство
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Сводка с фронта: в Торецке ВСУ в панике бегут и погибают, ВС РФ уже в двух километрах от Суджи Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Последние материалы
Как вернуть контакт с телом и избавиться от лишнего веса
Мимоза и ее польза: что скрывает этот классический салат
Шурпа: суп с восточным ароматом для всей семьи
Как выбрать корм для кошки: сухой, влажный или их сочетание
Секреты подготовки почвы для томатов: от пленки до полива
Как убрать стойкий запах пота с одежды? Используйтие эти домашние средства
Мужчины с собаками на фото: секрет их популярности
Вкусвилл отзывает пельмени Мясное ассорти
Миссия невыполнима: как современные вызовы усложняют полёты человека на Луну
Как защитить рассаду от заморозков? Рассказываем о дополнительном обогреве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.