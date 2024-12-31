Отжимания на одной руке: эффектное упражнение для настоящих атлетов

Отжимания на одной руке — это не только эффектное, но и сложное упражнение, которое эффективно развивает верхнюю часть тела.
Оно задействует грудные, плечевые и трицепс, а также укрепляет стабилизаторы, включая мышцы кора и ягодиц. Выполнение этого упражнения требует хорошего баланса и силы, поэтому освоить его может быть трудно даже для опытных атлетов.
Техника выполнения похожа на классические отжимания, но с опорой только на одну руку. Важно правильно держать корпус, не прогибая спину и не поднимая таз. Для начала нужно освоить классические отжимания, а затем переходить к более сложным вариантам, таким как маятниковые отжимания и планка на одной руке.
Отжимания на одной руке полезны для спортсменов, занимающихся единоборствами, так как развивают плечевые суставы и стабилизируют плечевой пояс, предотвращая травмы, отметил фитнес-тренер Юрий Аверьянов.
Это упражнение также помогает улучшить контроль над телом, что важно для практик, таких как йога и пилатес, пишет "Чемпионат".
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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