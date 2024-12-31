Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обустроить игровую площадку для кошки? Советы и идеи
В поисках края солнечной системы: как новые исследования меняют представления
Как легко очистить рыбу без ножа: хитрость, которую стоит попробовать
Эти культуры не стоит сажать после кабачков — испортите почву
Отжимания на одной руке: эффектное упражнение для настоящих атлетов
Минеральная вода: где грань между пользой и вредом
Как вернуть контакт с телом и избавиться от лишнего веса
Мимоза и ее польза: что скрывает этот классический салат
Шурпа: суп с восточным ароматом для всей семьи

Самые трудные позы йоги, которые откроют вам новые горизонты

1:17
Спорт

Йога — это не только физическая практика, но и путь к внутреннему спокойствию и самопознанию.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

В процессе освоения асан могут возникать сложности, как физические, так и ментальные. Одной из самых сложных поз считается Шавасана.

Вопреки тому, что она выглядит как простое расслабление, её суть заключается в глубоком внутреннем сосредоточении и медитации.

Для правильного выполнения нужно лечь на спину, закрыть глаза, сосредоточиться на дыхании и отпустить все мысли, погружаясь в момент здесь и сейчас, советует эксперт Анастасия Павлова.

Другой сложной асаной является Аштавакрасана, которая требует не только силы, но и баланса. Выполнение этой позы укрепляет тело и улучшает кровообращение. Чтобы сделать её, нужно сидя на полу, поднять одну ногу, зафиксировать её на плече, а вторую провести между рук, балансируя на руках. Овладение этой позой поможет развить силу и гармонию в теле.

Ключ к успеху в йоге — регулярность практики и внимание к деталям. Постепенно, с каждой практикой, сложные асаны становятся доступнее, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Экономика и бизнес
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране Аудио 
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два
Еда и рецепты
Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Сводка с фронта: в Торецке ВСУ в панике бегут и погибают, ВС РФ уже в двух километрах от Суджи Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Последние материалы
Как вернуть контакт с телом и избавиться от лишнего веса
Мимоза и ее польза: что скрывает этот классический салат
Шурпа: суп с восточным ароматом для всей семьи
Как выбрать корм для кошки: сухой, влажный или их сочетание
Секреты подготовки почвы для томатов: от пленки до полива
Как убрать стойкий запах пота с одежды? Используйтие эти домашние средства
Мужчины с собаками на фото: секрет их популярности
Вкусвилл отзывает пельмени Мясное ассорти
Миссия невыполнима: как современные вызовы усложняют полёты человека на Луну
Как защитить рассаду от заморозков? Рассказываем о дополнительном обогреве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.