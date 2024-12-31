Самые трудные позы йоги, которые откроют вам новые горизонты

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Йога — это не только физическая практика, но и путь к внутреннему спокойствию и самопознанию.

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йога

В процессе освоения асан могут возникать сложности, как физические, так и ментальные. Одной из самых сложных поз считается Шавасана.

Вопреки тому, что она выглядит как простое расслабление, её суть заключается в глубоком внутреннем сосредоточении и медитации.

Для правильного выполнения нужно лечь на спину, закрыть глаза, сосредоточиться на дыхании и отпустить все мысли, погружаясь в момент здесь и сейчас, советует эксперт Анастасия Павлова.

Другой сложной асаной является Аштавакрасана, которая требует не только силы, но и баланса. Выполнение этой позы укрепляет тело и улучшает кровообращение. Чтобы сделать её, нужно сидя на полу, поднять одну ногу, зафиксировать её на плече, а вторую провести между рук, балансируя на руках. Овладение этой позой поможет развить силу и гармонию в теле.

Ключ к успеху в йоге — регулярность практики и внимание к деталям. Постепенно, с каждой практикой, сложные асаны становятся доступнее, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

