Самые трудные позы йоги, которые откроют вам новые горизонты

Йога — это не только физическая практика, но и путь к внутреннему спокойствию и самопознанию.
В процессе освоения асан могут возникать сложности, как физические, так и ментальные. Одной из самых сложных поз считается Шавасана.
Вопреки тому, что она выглядит как простое расслабление, её суть заключается в глубоком внутреннем сосредоточении и медитации.
Для правильного выполнения нужно лечь на спину, закрыть глаза, сосредоточиться на дыхании и отпустить все мысли, погружаясь в момент здесь и сейчас, советует эксперт Анастасия Павлова.
Другой сложной асаной является Аштавакрасана, которая требует не только силы, но и баланса. Выполнение этой позы укрепляет тело и улучшает кровообращение. Чтобы сделать её, нужно сидя на полу, поднять одну ногу, зафиксировать её на плече, а вторую провести между рук, балансируя на руках. Овладение этой позой поможет развить силу и гармонию в теле.
Ключ к успеху в йоге — регулярность практики и внимание к деталям. Постепенно, с каждой практикой, сложные асаны становятся доступнее, пишет "Чемпионат".
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.
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