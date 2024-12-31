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Фитнес-эксперт развеял главный миф! Пить воду во время тренировки не только можно, но и нужно

0:54
Спорт

Фитнес-эксперт Эдвард Каневский развенчал популярный миф о том, что пить во время тренировки нельзя. Он отметил, что вода — это основное питательное вещество для организма, и её дефицит может не только ухудшить качество тренировки, но и привести к обезвоживанию или даже тепловому удару, особенно в жаркую погоду.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

По его словам, пить воду во время занятий важно, чтобы избежать таких негативных последствий. Он порекомендовал выпивать от полулитра до литра воды в зависимости от интенсивности тренировки и внешних условий, таких как температура воздуха.

Каневский также добавил, что если тренировка длится больше обычного или является высокоинтенсивной, то стоит обратить внимание на спортивные напитки, которые помогают восстанавливать баланс жидкости и электролитов в организме, пишет  "Москва 24".

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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