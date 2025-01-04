Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть

2:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

За пять минут невозможно полноценно выспаться или кардинально изменить фигуру, но это отличное время для того, чтобы начать путь к здоровому образу жизни и зарядиться энергией.

Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка тренируется дома

Почему короткая зарядка — отличный способ начать день или завершить его

Многие люди думают, что тренировки должны быть долгими и изнурительными. Это правда, но короткие интенсивные упражнения также полезны для здоровья и фигуры.

Пяти- или семиминутные тренировки могут повысить выносливость и тонус, а также помочь увеличить мышечную массу в будущем. Главное — выполнять их с максимальной отдачей, ведь это займет всего несколько минут.

Такие короткие тренировки особенно полезны для тех, кто хочет быстро похудеть. Во время интенсивных упражнений организм активно потребляет кислород, что ускоряет сжигание жира. Этот процесс продолжается еще несколько часов после тренировки, даже если вы просто отдыхаете. То есть, всего пять минут могут дать такой же эффект, как полуторачасовая прогулка.

Примеры эффективных тренировок

Чтобы короткие тренировки были действительно полезными, важно составить программу занятий с опытным тренером. Он поможет выбрать упражнения, которые будут развивать нужные мышцы и улучшать общее состояние организма.

Если вы ходите в фитнес-клуб, можно поговорить с тренером о коротких интенсивных тренировках. Если такой возможности нет, вот три примера тренировок, которые можно выполнять дома:

Приседания и отжимания:

30 секунд приседаний.

30 секунд отжиманий.

Повторить 3-4 раза.

Скалолаз:

Встаньте в положение планки.

Имитируйте движения скалолаза, подтягивая колени к груди.

Выполняйте 30 секунд, затем отдохните 10 секунд и повторите 3-4 раза.

Бёрпи:

Встаньте прямо.

Присядьте на корточки, положите руки на пол.

Прыжком вытяните ноги назад, приняв положение планки.

Вернитесь в присед, выпрыгните вверх и выпрямитесь.

Повторите 30 секунд, затем отдохните 10 секунд и выполните 3-4 подхода.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



