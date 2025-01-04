Обязательная растяжка: зачем нужна и как правильно выполнять

Многие любители фитнеса часто пренебрегают растяжкой после интенсивных тренировок, но она необходима для улучшения гибкости, кровообращения и снятия напряжения.
Существует два основных вида растяжки: статическая и динамическая. Статическая растяжка выполняется в фиксированном положении на 30-60 секунд, а динамическая — через мягкие пружинящие движения.
Важность растяжки
Растяжка делает связки и суставы более эластичными, позволяя выполнять движения с полной амплитудой. Она также улучшает кровообращение и снимает психоэмоциональное напряжение.
Основные ошибки при растяжке
Советы по растяжке
Регулярные занятия растяжкой помогут улучшить гибкость, снять напряжение и предотвратить травмы.
Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.
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