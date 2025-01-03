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Как йога может улучшить здоровье и настроение женщины: 8 простых упражнений

3:41
Спорт

Забота о своём здоровье и самочувствии — это не только необходимость, но и возможность стать ближе к себе, лучше понять своё тело и эмоции. В ритме современной жизни мы часто забываем о важности гармонии и баланса, но именно они являются ключом к нашему благополучию.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

Комплекс асан и дыхательных техник, который здесь предлагаются, помогут вам укрепить мышцы тазового дна, улучшить работу репродуктивной системы и общее самочувствие. Эти упражнения направлены на гармонизацию энергии и помогут вам почувствовать себя более уверенно и энергично.

Представляем комплекс асан и дыхательных техник для женщин, направленный на улучшение здоровья, самочувствия и энергии.

Женские тело и эмоции изменчивы, поэтому важно гармонизировать энергию через специальные упражнения.

Яна Танас, инструктор по женской йоге и йоге в гамаках, предлагает в разговоре с Maire Claire упражнения для укрепления мышц тазового дна, улучшения работы репродуктивной системы и общего самочувствия.


1. Круговые движения тазом сидя:

  • Сядьте на коврик, скрестив голени.
  • Начните делать круговые движения тазом по часовой стрелке, затем вперед-назад.
  • Упражнение улучшает работу позвоночника, уменьшает боли в пояснице и укрепляет мышцы тазового дна.

2. Скручивания на четвереньках:

  • Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под тазобедренными суставами.
  • На выдохе скруглите спину, на вдохе прогнитесь.
  • Это упражнение расслабляет мышцы шеи и плеч, стимулирует работу внутренних органов и нервной системы.

3. Полное расслабление в позе "детского уголка":

  • Перенесите таз на пятки и опуститесь животом на бедра.
  • Расслабьте плечи и шею, дышите глубоко.
  • Уменьшает напряжение в коленях, лодыжках и пояснице, снимает усталость и стресс.

4. "Бабочка" для раскрытия таза:

  • Сядьте с ровной спиной, стопы соедините перед собой.
  • На выдохе опускайте колени к полу, на вдохе поднимайте их.
  • Устраняет дискомфорт во время менструаций и полезна для спины.

5. "Разглаживание юбки" для повышения сексуальности:

  • Сядьте с прямой спиной и широко расставленными ногами.
  • На вдохе поднимите руки вверх, на выдохе разводите их в стороны.
  • Стимулирует кровообращение в тазовой области, улучшает работу яичников и менструальный цикл.

6. Подъем таза для выведения токсинов:

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях, руки вдоль тела.
  • Приподнимите таз за счет ладоней под поясницей.
  • Улучшает тонус вен, снижает нагрузку на сердце и обладает омолаживающим эффектом.

7. Переплетение ног для расслабления позвоночника:

  • Лежа на спине, согните ноги в коленях и переплетите их.
  • С выдохом опустите ноги вправо, голову поверните влево.
  • Снижает напряжение в пояснице и улучшает кровообращение.

8. Замок из рук для поддержки крестца:

  • Лежа на спине и согнув ноги, поместите ладони под крестец.
  • Отпустите таз на замок, равномерно распределив вес.
  • Укрепляет мышцы спины и таза, улучшает общее самочувствие.

Эти упражнения помогают улучшить физическое и эмоциональное состояние, уменьшить стресс и повысить качество жизни.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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