Как йога может улучшить здоровье и настроение женщины: 8 простых упражнений

Забота о своём здоровье и самочувствии — это не только необходимость, но и возможность стать ближе к себе, лучше понять своё тело и эмоции. В ритме современной жизни мы часто забываем о важности гармонии и баланса, но именно они являются ключом к нашему благополучию.
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога
Комплекс асан и дыхательных техник, который здесь предлагаются, помогут вам укрепить мышцы тазового дна, улучшить работу репродуктивной системы и общее самочувствие. Эти упражнения направлены на гармонизацию энергии и помогут вам почувствовать себя более уверенно и энергично.
Представляем комплекс асан и дыхательных техник для женщин, направленный на улучшение здоровья, самочувствия и энергии.
Женские тело и эмоции изменчивы, поэтому важно гармонизировать энергию через специальные упражнения.
Яна Танас, инструктор по женской йоге и йоге в гамаках, предлагает в разговоре с Maire Claire упражнения для укрепления мышц тазового дна, улучшения работы репродуктивной системы и общего самочувствия.
1. Круговые движения тазом сидя:
Сядьте на коврик, скрестив голени.
Начните делать круговые движения тазом по часовой стрелке, затем вперед-назад.
Упражнение улучшает работу позвоночника, уменьшает боли в пояснице и укрепляет мышцы тазового дна.
2. Скручивания на четвереньках:
Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под тазобедренными суставами.
На выдохе скруглите спину, на вдохе прогнитесь.
Это упражнение расслабляет мышцы шеи и плеч, стимулирует работу внутренних органов и нервной системы.
3. Полное расслабление в позе "детского уголка":
Перенесите таз на пятки и опуститесь животом на бедра.
Расслабьте плечи и шею, дышите глубоко.
Уменьшает напряжение в коленях, лодыжках и пояснице, снимает усталость и стресс.
4. "Бабочка" для раскрытия таза:
Сядьте с ровной спиной, стопы соедините перед собой.
На выдохе опускайте колени к полу, на вдохе поднимайте их.
Устраняет дискомфорт во время менструаций и полезна для спины.
5. "Разглаживание юбки" для повышения сексуальности:
Сядьте с прямой спиной и широко расставленными ногами.
На вдохе поднимите руки вверх, на выдохе разводите их в стороны.
Стимулирует кровообращение в тазовой области, улучшает работу яичников и менструальный цикл.
6. Подъем таза для выведения токсинов:
Лягте на спину, согните ноги в коленях, руки вдоль тела.
Приподнимите таз за счет ладоней под поясницей.
Улучшает тонус вен, снижает нагрузку на сердце и обладает омолаживающим эффектом.
7. Переплетение ног для расслабления позвоночника:
Лежа на спине, согните ноги в коленях и переплетите их.
С выдохом опустите ноги вправо, голову поверните влево.
Снижает напряжение в пояснице и улучшает кровообращение.
8. Замок из рук для поддержки крестца:
Лежа на спине и согнув ноги, поместите ладони под крестец.
Отпустите таз на замок, равномерно распределив вес.
Укрепляет мышцы спины и таза, улучшает общее самочувствие.
Эти упражнения помогают улучшить физическое и эмоциональное состояние, уменьшить стресс и повысить качество жизни.
Уточнения
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.