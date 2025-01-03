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Пятиминутная йога на стуле для продуктивного дня

1:57
Спорт

Ощущение усталости и эмоционального напряжения во время рабочего дня может быть трудно преодолеть. Один из способов справиться с этим — заняться йогой за рабочим столом.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

Йога на стуле занимает всего пять минут, но результаты могут быть впечатляющими. Во-первых, она поможет размять ноги и улучшить кровообращение, которое может быть нарушено при длительном сидении. Во-вторых, йога поможет отвлечься от рабочих задач и расслабиться, чтобы вернуться к ним с новыми силами.

Лучшее время для занятий йогой на стуле — середина рабочего дня. Таким образом, вы разделите свой день на две части и сможете отдохнуть и зарядиться энергией. Однако, если хотите заниматься чаще, выполняйте все шесть упражнений на стуле.

Вот шесть упражнений для йоги на стуле:

  1. Разминка: разогрейте мышцы и суставы, делая круговые движения кистями, стопами и головой. Затем выпрямите одну ногу и наклонитесь к ней корпусом. Повторите с каждой ногой.
  2. Кошка-корова: расположите спину на стуле и округляйте и распрямляйте спину, как кошка и корова соответственно. Повторите 10 раз.
  3. Наклоны вбок: поднимите руки вверх, соедините их в замок и делайте наклоны вбок, по 7 раз в каждую сторону.
  4. Твист: сидя за столом, наклоните корпус вперёд, соедините ладони перед грудью и выкручивайте корпус то влево, то вправо, по 7 раз в каждую сторону.
  5. Наклон сидя: поставьте ноги на пол под углом 90 градусов, положите руки на грудь и наклоняйтесь к ногам, стараясь коснуться грудью верхней части ног. Повторите 10 раз.
  6. Минута осознанности: сядьте на стул в позе йога, закройте глаза, поблагодарите своё тело и сосредоточьтесь на дыхании.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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