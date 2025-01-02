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Забота о позвоночнике: как предотвратить проблемы и укрепить спину

2:00
Спорт

Мы часто не задумываемся о возможных последствиях, которые могут возникнуть из-за незначительных проблем с позвоночником. Сколиоз может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, если его не лечить.

Боль в спине
Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в спине

Одна из главных причин искривления позвоночника — неправильная осанка. Это происходит из-за неправильного положения тела во время ходьбы и сидения. Неправильная осанка формируется в детском возрасте, поэтому многие проблемы возникают в школьные годы. Однако молодые организмы легче справляются с заболеваниями, поэтому проблемы могут остаться незамеченными.

Искривление позвоночника может привести к различным негативным последствиям для здоровья. Среди них:

  • сутулость,
  • деформация спинного мозга и нервов,
  • нарушение расположения внутренних органов,
  • отложение солей,
  • сильные боли в спине.

Как известно, легче предотвратить серьёзные проблемы с позвоночником, чем потом их исправлять.

  1. Чтобы сохранить здоровье позвоночника, важно создать для него благоприятные условия. Прежде всего, следует обратить внимание на свой рацион. Питание должно быть сбалансированным и содержать достаточное количество витаминов, способствующих укреплению костной и мышечной ткани.
  2. Если вы уже испытываете боли в спине, особое внимание уделите организации спального места. Поверхность кровати должна быть максимально жёсткой. Существует множество ортопедических матрасов, но наиболее эффективным способом остаётся сон на доске или фанере. Кроме того, важно стараться спать на спине.
  3. Каждое утро делайте лёгкую зарядку, включающую упражнения для укрепления спины. При этом силовые тренировки лучше исключить.
  4. Постоянно самостоятельно контролируйте свою позу. Старайтесь не сутулиться и всегда держите спину прямо, как балерины.

Уточнения

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).
 

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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