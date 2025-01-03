Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закон против шума: как защитить свой покой в квартире
Секрет стройности и здоровья: добавьте в рацион этот всем доступный фрукт
Мультивселенная объяснила парадокс Шредингера: квантовая мистика уходит в прошлое
Галкин* показал моложавую Пугачёву во всей красе
Краби и Пхукет — лидеры по чистоте среди пляжей Таиланда
Как не ошибиться при выборе дизайнера интерьера: 3 ключевых шага
LG представил первый в мире гибкий OLED игровой монитор
Что ждёт пенсионную систему Китая в будущем
Не каждый массаж — полезен! Важные моменты, о которых вам не скажет мастер

7 ошибок после тренировки: почему ваш прогресс остаётся на месте

2:40
Спорт

Каждая тренировка — это шаг к улучшению формы и здоровья. Но даже самые старательные спортсмены совершают ошибки, которые сводят все усилия на нет. Рассмотрим, как правильно завершать занятия, чтобы не терять результат.

тренировки в спортзале
Фото: freepik
тренировки в спортзале

Бегом домой — плохая идея

Закончив тренировку, многие стремятся сразу уйти. Но организму нужно время, чтобы успокоиться: сердцебиение и кровообращение должны прийти в норму. Остывание, лёгкая растяжка или спокойная ходьба — это то, что поможет быстрее восстановиться и избежать скованности в мышцах.

Протеин не обязательно пить сразу

Считается, что если не выпить коктейль сразу после тренировки, мышцы начнут разрушаться. Но исследования показывают, что важнее получать достаточное количество белка в течение дня. Если вы хотите ускорить восстановление, 20-30 граммов протеина в течение двух часов после тренировки будут отличным решением.

Еда после тренировки: избегайте ошибок

Фастфуд после зала — враг восстановления. Он насыщен жирами и солью, которые замедляют доставку питательных веществ к мышцам. Вместо этого выберите комбинацию медленных углеводов (40-80 граммов) и белка (20-30 граммов).

Анализируйте свои тренировки

Без анализа прогресса трудно понять, что стоит менять. Записывайте свои достижения, ощущения и ошибки в тренировочный дневник. Это поможет улучшить программу и избегать повторяющихся проблем.

Диван — не лучший друг

После сложной тренировки многие мечтают о долгом отдыхе. Однако полное бездействие может усилить боль в мышцах. Лёгкая активность, например прогулка или растяжка, ускоряет кровообращение и помогает быстрее восстановиться.

Вода важнее, чем кажется

Обезвоживание снижает работоспособность мышц. Пейте воду до, во время и после тренировки. Она помогает восстановить баланс и улучшает усвоение питательных веществ.

Сон — залог успеха

Без качественного сна прогресс невозможен. Недостаток отдыха снижает уровень тестостерона и ухудшает энергетический баланс. Постарайтесь спать 7-8 часов и избегать гаджетов перед сном.

Итог

Силовые тренировки дают результат только при правильном подходе к восстановлению. Поддерживайте баланс между отдыхом, питанием и активностью, чтобы добиться максимального прогресса.

Уточнения

Фи́тнес  — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Шоу-бизнес
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год Аудио 
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод
Недвижимость
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод Аудио 
Популярное
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.

Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Последние материалы
Мультивселенная объяснила парадокс Шредингера: квантовая мистика уходит в прошлое
Галкин* показал моложавую Пугачёву во всей красе
Краби и Пхукет — лидеры по чистоте среди пляжей Таиланда
7 ошибок после тренировки: почему ваш прогресс остаётся на месте
Как не ошибиться при выборе дизайнера интерьера: 3 ключевых шага
LG представил первый в мире гибкий OLED игровой монитор
Что ждёт пенсионную систему Китая в будущем
Не каждый массаж — полезен! Важные моменты, о которых вам не скажет мастер
Почему холод вызывает насморк и как с ним справиться
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.