Не растут задние дельты: ошибки, которые совершают 80% тренирующихся

Задние дельты — это одна из мышечных групп, которая часто отстаёт в развитии, особенно у новичков или тех, кто больше внимания уделяет базовым упражнениям. Если вы тоже столкнулись с этой проблемой, узнайте, как правильно тренировать задние дельты, чтобы достичь гармоничного развития плечевого пояса.
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Спортсмены
Задействуем спину для развития дельт
Важно помнить, что задние дельты активно работают при выполнении базовых упражнений на спину:
Подтягивания.
Тяга штанги к поясу.
Тяга гантели в наклоне.
Тяга вертикального блока к груди.
При качественной проработке спины задние дельты тоже получают значительную нагрузку. Однако этого недостаточно для гармоничного развития, особенно если мышцы генетически отстают.
Когда тренировать задние дельты
Существует два подхода;
В день тренировки спины: после базовых упражнений можно добавить изоляцию для задних дельт, например, махи в наклоне или тягу гантели к подбородку.
В день тренировки плеч: некоторые предпочитают прорабатывать всю дельту за одну тренировку. Это удобно, так как задние дельты частично включаются в работу при жимах и других упражнениях.
Оптимальный вариант — чередовать оба подхода. При сильном отставании заднего пучка можно тренировать его дважды в неделю, разделяя упражнения на разные тренировочные дни.
Как тренировать задние дельты
Выбор упражнений
Классические махи с гантелями или в кроссовере в наклоне, тяга гантели к подбородку — это основные движения. Главное правило: угол наклона тела должен быть в пределах 45 градусов, чтобы нагрузка не смещалась на спину.
Малые веса и техника
Не стремитесь поднимать большие веса. Для качественной проработки достаточно лёгкой гантели и идеальной техники. Выполняйте движения медленно, избегайте раскачки, и сосредоточьтесь на работе целевой мышцы.
Дроп-сеты и высокое количество повторений
Эффективный метод — дроп-сеты и увеличение числа повторений. Например, выполните 100 махов за минимальное количество подходов с отдыхом в 40 секунд. Это обеспечит максимальное жжение и проработку мышцы
Пример тренировочного протокола
Махи с гантелями в наклоне
3 подхода по 15-20 повторений.
Тяга гантели к подбородку
3 подхода по 10-15 повторений.
Махи в кроссовере в наклоне
3 подхода по 15 повторений.
Дроп-сет махов с гантелями
Выполните 100 повторений, разбивая на минимальное количество подходов.
Советы для эффективных тренировок
Контролируйте технику: работа должна быть чистой, без рывков и инерции.
Фокусируйтесь на жжении в мышце: если его нет, возможно, вы смещаете нагрузку на другие группы.
Включайте задние дельты в обе тренировочные сессии (спины и плеч): для ускоренного прогресса.
Заключение
Развитие задних дельт требует времени, дисциплины и правильного подхода. Следуя этим рекомендациям и экспериментируя с нагрузкой, вы добьётесь значительного прогресса. Задние дельты не только улучшат внешний вид плечевого пояса, но и помогут в повседневной жизни и других тренировках.
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.