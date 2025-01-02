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Натощак или сытно: как выбрать идеальный режим тренировок

3:02
Спорт

Тренировки натощак стали популярным способом похудения и укрепления дисциплины. Однако они подходят не всем и имеют свои преимущества и риски. Разберёмся, что нужно знать перед началом таких занятий.

Растяжка
Фото: Own work by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Растяжка

Что такое тренировки натощак

Тренировки натощак — это физическая активность, выполняемая утром до первого приёма пищи. Организм при этом использует жировые запасы как источник энергии, так как уровень глюкозы и инсулина после сна минимален.

Примеры

  • Лёгкий бег или ходьба.
  • Йога.
  • Кардио на велотренажёре.

Плюсы тренировок на голодный желудок

Ускорение жиросжигания

  • Организм активно использует жировые запасы, что делает такие тренировки эффективными для похудения.

Улучшение метаболизма

  • Способствует адаптации организма к использованию жира как источника энергии.

Дисциплина и активное утро

  • Привычка начинать день с тренировки укрепляет самодисциплину и задаёт тон на весь день.

Снижение уровня инсулина

  • Это может быть полезным для людей с инсулинорезистентностью.

Минусы и риски

Снижение энергии

  • Тренировки натощак могут вызывать усталость, головокружение и даже обмороки.

Потеря мышечной массы

  • При длительных нагрузках организм может начать использовать мышцы как источник энергии.

Снижение интенсивности

  • Без достаточного уровня энергии тренировка может быть менее продуктивной.

Риск травм

  • Слабость может ухудшить технику выполнения упражнений, увеличивая вероятность травм.

Кому подходят тренировки натощак

Подходят

  • Людям с хорошей переносимостью утренних занятий.
  • Тем, кто хочет снизить вес и готов к умеренным нагрузкам.
  • Опытным спортсменам.

Не подходят

  • Людям с диабетом или другими метаболическими нарушениями.
  • Новичкам.
  • Для силовых или высокоинтенсивных тренировок.

Как тренироваться натощак безопасно

Выбирайте умеренные нагрузки

  • Лёгкий бег, прогулка или йога лучше подойдут, чем интенсивное кардио или силовые упражнения.

Слушайте своё тело

  • Если чувствуете слабость, остановитесь и перекусите.

Пейте воду

  • Начинайте день со стакана воды, чтобы избежать обезвоживания.

Ешьте после тренировки

  • Сбалансированный завтрак, богатый белками и углеводами, поможет восстановить энергию.

Начинайте постепенно

  • Для новичков достаточно 10-15 минут активности, увеличивая время по мере адаптации.

Заключение

Тренировки натощак могут быть эффективным инструментом для жиросжигания и улучшения метаболизма, если подойти к ним осознанно. Учитывайте свои особенности, выбирайте подходящий тип активности и следите за восстановлением после занятий.

Уточнения

Фи́тнес это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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