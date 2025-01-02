Осторожно, школьная зарядка: какие три упражнения могут навредить позвоночнику

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Мы привыкли считать, что физическая активность полезна для здоровья. Однако неправильная техника выполнения упражнений может нанести вред, особенно если речь идёт о знакомых с детства упражнениях.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прыжки со скакалкой

Зарядка действительно важна, но не все упражнения одинаково полезны, особенно с возрастом. Позвоночник — основа нашего тела, и от его состояния зависит общее самочувствие. Поэтому стоит обращать внимание на упражнения, которые могут негативно повлиять на позвоночник. Об этом Maire Claire рассказал Владимир Бондаренко - специалист в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии.

Вредные упражнения из школьной зарядки

Многие из нас с детства делают зарядку, включающую определённые упражнения. Однако некоторые из них могут быть опасны для позвоночника. Вот три движения, от которых лучше отказаться:

Интенсивные вращения туловища. Это упражнение создаёт большую нагрузку на суставы, межпозвоночные диски и связки. Прыжки в стиле джампинг-джек. Такие прыжки могут привести к смещению позвонков из-за большой компрессионной нагрузки. Пружинящие наклоны к стопам. Это упражнение даёт нагрузку на поясничный отдел позвоночника и может привести к излишнему тонусу мышц.

Особенно осторожны с этими упражнениями должны быть люди с хроническими заболеваниями позвоночника или другими проблемами. Зарядка необходима для поддержания активности и улучшения мобильности, но не должна вызывать боли и травмы.

Безопасные замены вышеназванным упражнениям для зарядки и разминки

Не стоит отказываться от физической активности, но важно выбирать правильные упражнения. Вот несколько безопасных альтернатив:

Ходьба. Это простое упражнение помогает улучшить кровообращение, подготовить мышцы к нагрузке и запустить работу внутренних органов. Важно двигаться в своём ритме, не торопиться и отводить руки назад. Потягивания. Не стоит делать их резко. Аккуратно потяните руки вверх, а затем медленно наклонитесь вперёд, свободно повисая и встряхивая руки. Это упражнение помогает улучшить гибкость грудного отдела позвоночника и ног, а также стимулирует работу внутренних органов и головного мозга. Балансировка на одной ноге. Держите спину прямо, поднимите правую руку параллельно полу, а левую ногу согните в колене под 90 градусов. Держите равновесие, сколько сможете, затем поменяйте ногу и руку. Это упражнение стимулирует работу центральной нервной системы.

Вместо привычных, но опасных упражнений используйте альтернативные. Это поможет вам оставаться активными и энергичными, а также защитит позвоночник от лишней нагрузки.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития.

