Осторожно, школьная зарядка: какие три упражнения могут навредить позвоночнику

Мы привыкли считать, что физическая активность полезна для здоровья. Однако неправильная техника выполнения упражнений может нанести вред, особенно если речь идёт о знакомых с детства упражнениях.
Зарядка действительно важна, но не все упражнения одинаково полезны, особенно с возрастом. Позвоночник — основа нашего тела, и от его состояния зависит общее самочувствие. Поэтому стоит обращать внимание на упражнения, которые могут негативно повлиять на позвоночник. Об этом Maire Claire рассказал Владимир Бондаренко - специалист в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии.
Вредные упражнения из школьной зарядки
Многие из нас с детства делают зарядку, включающую определённые упражнения. Однако некоторые из них могут быть опасны для позвоночника. Вот три движения, от которых лучше отказаться:
Особенно осторожны с этими упражнениями должны быть люди с хроническими заболеваниями позвоночника или другими проблемами. Зарядка необходима для поддержания активности и улучшения мобильности, но не должна вызывать боли и травмы.
Безопасные замены вышеназванным упражнениям для зарядки и разминки
Не стоит отказываться от физической активности, но важно выбирать правильные упражнения. Вот несколько безопасных альтернатив:
Вместо привычных, но опасных упражнений используйте альтернативные. Это поможет вам оставаться активными и энергичными, а также защитит позвоночник от лишней нагрузки.
Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития.
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