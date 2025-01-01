Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Влага в погребе? Узнайте, как с этим справиться раз и навсегда!
Шахдаг — зимний курорт в Азербайджане с доступными ценами и высоким уровнем сервиса
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Секрет древней травы: как пажитник улучшает пищеварение и помогает похудеть
Как Запорожская область восстанавливает промышленность
Как приготовить тайский суп от похмелья: рецепт от шеф-повара
Избавьтесь от целлюлита всего за неделю
Лера Кудрявцева похвасталась достижением мужа-хоккеиста
Ксения Собчак раскритиковала ажиотаж вокруг поддельных Birkins

Не можете накачать ягодицы? Возможно, дело в одной из пяти ошибок, которые совершают многие

2:46
Спорт

Врач ЛФК и реабилитолог Александра Безносюк и остеопат Софья Лев из "Ист Клиники" объясняют, почему сложно накачать ягодицы и на что обращать внимание во время занятий.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

По словам специалистов, на возможность придать телу желаемую форму, помимо прочего, влияют генетика и расовые особенности.

Анатомические типы влияют на набор массы и восстановление:

  • Эктоморфы (худощавые, с длинными конечностями) быстро метаболизируют, что затрудняет набор веса.
  • Мезоморфы (среднее телосложение) легче набирают массу и сжигают жир.
  • Эндоморфы (склонны к полноте) быстро набирают вес, но им сложнее поддерживать форму из-за увеличения жировой ткани.

Раса также влияет на форму тела: у людей негроидной расы суставы более гибкие, а мышцы объёмные, что облегчает набор массы.

Если генетика благоприятная, можно накачать ягодицы даже дома с минимальной нагрузкой. Но если с генетикой не повезло, выпады не помогут изменить форму, но улучшат общий вид мышц, сообщили эксперты в разговоре с Леди Mail.

  1. Малоподвижный образ жизни. Сидячий образ жизни приводит к дегенерации мышечной ткани. Вернуть тонус будет сложно, даже с тяжёлыми упражнениями. Поэтому важно подходить к проблеме комплексно.
  2. Недостаточная подготовка. Перед началом тренировок важно оценить своё состояние. Недооценка физической формы может привести к неправильному выбору нагрузки. Многие девушки начинают слишком интенсивно заниматься, что вредит организму.
  3. Излишняя нагрузка. Важно реально оценивать свою физическую форму. Слишком интенсивные тренировки могут перегрузить венозное русло и привести к варикозу. Ягодичные мышцы рекомендуется тренировать не чаще двух раз в неделю. Восстановление и рост мышц происходят только в период покоя.
  4. Неправильное выполнение упражнений. Неправильное выполнение упражнений может привести к асимметрии тела и болям в пояснице. Несбалансированный подход также негативно влияет на результаты.
  5. Неправильное питание. При составлении плана тренировок важно определиться с целью: набор мышечной массы, снижение веса, сушка или улучшение выносливости. Для каждой цели требуется разный рацион. Например, для набора мышечной массы и силы нужен высококалорийный рацион с большим количеством белка. Для похудения же необходим дефицит калорий, что несовместимо с силовыми программами.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Иван Ургант высказался о популярной телепередаче со своим участием: честно говоря, не закрылась
Российский шоу-бизнес
Иван Ургант высказался о популярной телепередаче со своим участием: честно говоря, не закрылась Аудио 
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Наука и техника
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров Аудио 
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Экономика и бизнес
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Забудьте о мучениях: как быстро собрать облепиху с помощью обычной вилки!
Список iPhone для iOS 19: проверьте, попадёт ли ваш под обновление
Ягудин сильно сомневается в шансах Туктамышевой и Трусовой отобраться на ОИ: вы с ума сошли, что ли?
КНДР инвестирует в туризм и благоустройство Кальмаской зоны
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Ребёнок скажет спасибо! Вот как выбрать идеальные обои для детской комнаты
Оливковое масло против болезни Альцгеймера — новые данные
Вредные привычки, которые делают кожу старше
Пикантные фаршированные яйца с чесноком и нежным сыром
Почему не стоит сажать грецкий орех: причины, скрытые от глаз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.