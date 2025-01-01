Не можете накачать ягодицы? Возможно, дело в одной из пяти ошибок, которые совершают многие

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Врач ЛФК и реабилитолог Александра Безносюк и остеопат Софья Лев из "Ист Клиники" объясняют, почему сложно накачать ягодицы и на что обращать внимание во время занятий.

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

По словам специалистов, на возможность придать телу желаемую форму, помимо прочего, влияют генетика и расовые особенности.

Анатомические типы влияют на набор массы и восстановление:

Эктоморфы (худощавые, с длинными конечностями) быстро метаболизируют, что затрудняет набор веса.

Мезоморфы (среднее телосложение) легче набирают массу и сжигают жир.

Эндоморфы (склонны к полноте) быстро набирают вес, но им сложнее поддерживать форму из-за увеличения жировой ткани.

Раса также влияет на форму тела: у людей негроидной расы суставы более гибкие, а мышцы объёмные, что облегчает набор массы.

Если генетика благоприятная, можно накачать ягодицы даже дома с минимальной нагрузкой. Но если с генетикой не повезло, выпады не помогут изменить форму, но улучшат общий вид мышц, сообщили эксперты в разговоре с Леди Mail.

Малоподвижный образ жизни. Сидячий образ жизни приводит к дегенерации мышечной ткани. Вернуть тонус будет сложно, даже с тяжёлыми упражнениями. Поэтому важно подходить к проблеме комплексно. Недостаточная подготовка. Перед началом тренировок важно оценить своё состояние. Недооценка физической формы может привести к неправильному выбору нагрузки. Многие девушки начинают слишком интенсивно заниматься, что вредит организму. Излишняя нагрузка. Важно реально оценивать свою физическую форму. Слишком интенсивные тренировки могут перегрузить венозное русло и привести к варикозу. Ягодичные мышцы рекомендуется тренировать не чаще двух раз в неделю. Восстановление и рост мышц происходят только в период покоя. Неправильное выполнение упражнений. Неправильное выполнение упражнений может привести к асимметрии тела и болям в пояснице. Несбалансированный подход также негативно влияет на результаты. Неправильное питание. При составлении плана тренировок важно определиться с целью: набор мышечной массы, снижение веса, сушка или улучшение выносливости. Для каждой цели требуется разный рацион. Например, для набора мышечной массы и силы нужен высококалорийный рацион с большим количеством белка. Для похудения же необходим дефицит калорий, что несовместимо с силовыми программами.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

