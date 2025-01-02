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До 1000 калорий за занятие: как работают тренировки Kangoo Jumps

Спорт

Популярное в США и Европе направление Kangoo Jumps постепенно набирает популярность и в России. Этот вид фитнеса идеально подходит для тех, кто хочет эффективно сбросить вес, улучшить осанку и получить удовольствие от тренировок.

Фитнес
Фото: freepik by master1305
Фитнес

Что такое Kangoo Jumps

Kangoo Jumps — это тренировки в специальных ботинках с пружинами, разработанных канадским ортопедом для реабилитации. Они отличаются высокой амортизацией, снижая до 80% ударной нагрузки на суставы.

Тренировки продолжаются 30–40 минут, включают прыжки, танцевальные элементы и силовые упражнения. Занятия подойдут как для начинающих, так и для подготовленных спортсменов.

Преимущества Kangoo Jumps

Сжигание калорий

  • За тренировку можно сжечь до 1000 калорий.
  • Щадящая нагрузка на суставы и позвоночник
  • Благодаря пружинам, тренировки безопасны даже для людей с травмами в прошлом.

Укрепление осанки

  • Вес ботинок и нестабильная платформа активируют мышцы-стабилизаторы и способствуют правильной осанке.
  • Развитие координации и выносливости
  • Занятия включают плиометрические упражнения и требуют концентрации, что развивает ловкость и память.

Базовые упражнения

  • Прыжки на двух ногах.
  • Прыжки с ноги на ногу.
  • «Джек» (прыжки с разведением ног и махами руками).
  • «Маятник» (прыжки с махами ног и рук).
  • Захлесты голени назад.

Популярные программы

Kangoo Power

  • Базовая программа с элементами хореографии для быстрого достижения физической формы.

Kangoo Dance

  • Весёлая танцевальная аэробика для всех возрастов и уровней подготовки.

Kangoo Kick&Punch

  • Интервальная тренировка с элементами боевых искусств.

Kangoo Boot Camp

  • Интенсивная программа, совмещающая кардио и силовые упражнения.

Кому подходит Kangoo Jumps

Этот вид фитнеса особенно популярен среди женщин, но также включает детские и мужские программы. Kangoo Jumps подойдёт людям, которые:

  • Хотят сбросить вес.
  • Любят аэробику, но имеют прошлые травмы.
  • Ищут весёлую и динамичную альтернативу классическим тренировкам.

Советы для новичков

  • Используйте длинные носки или лосины для защиты голеностопа.
  • Проконсультируйтесь с врачом при наличии проблем со спиной или суставами.
  • Занимайтесь 2–3 раза в неделю для достижения результата.

Kangoo Jumps — это не просто тренировка, а весёлое и эффективное занятие для улучшения физической формы и настроения. Регулярные занятия помогают скорректировать осанку, сжечь калории и развить координацию. Попробуйте это направление, чтобы полюбить фитнес и достичь поставленных целей.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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