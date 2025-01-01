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Ягудин сильно сомневается в шансах Туктамышевой и Трусовой отобраться на ОИ: вы с ума сошли, что ли?

1:16
Спорт

Олимпийский чемпион 2002 года и четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал возможность участия россиянок Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой (Игнатовой) в отборе на Олимпийские игры 2026 года.

Алексей Ягудин
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Алексей Ягудин

Фигуристка, ведущая шоу "Каток" Евгения Медведева отметила, что если у спортсменок есть реальный шанс поехать на Олимпиаду, они его не упустят.

Она подчеркнула, что эти фигуристки, способные выполнять сложные элементы, такие как ультра-си, могут успешно выступать на международных соревнованиях. В частности, Лиза Туктамышева уже заявляла, что готова выполнить тройной аксель, если это будет необходимо.

Однако Алексей Ягудин выразил неприкрытый скептицизм по поводу возможности участия этих спортсменок в отборе на Олимпиаду. Он назвал идею участия Туктамышевой и Трусовой нереальной и предположил, что они не смогут справиться с такой задачей.

"Ну какая Трусова? Какая Туктамышева? Это сюрреализм, ребята. Вы о чём говорите? С ума сошли, что ли?", — задал вопрос Ягудин.

Уточнения

Алексе́й Константи́нович Ягу́дин (род. 18 марта 1980, Ленинград) — российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. 

Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (с 2024 года носит фамилию Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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