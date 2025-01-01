Тест старика: насколько здоровы ваши ноги и мышцы корпуса

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хотите узнать, в каком состоянии ваше здоровье? Простой тест, известный как "тест стоя", поможет это определить. Исследования показывают, что он не только демонстрирует физическую форму, но и связан с риском ранней смертности.

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Что такое тест стоя

Тест заключается в следующем:

Встаньте прямо, скрестив руки на груди.

Медленно опуститесь в положение сидя (как будто садитесь на невидимый стул), не расплетая рук.

Затем вернитесь в исходное положение.

Для выполнения потребуется сила корпуса, ног, а также хорошая координация.

Почему этот тест важен

Исследования, опубликованные в Европейском журнале профилактической кардиологии в 2012 году, показали, что неспособность выполнить тест связана с повышенным риском смертности. Люди, не прошедшие тест, имели в семь раз больший риск умереть в течение следующих шести лет.

Прохождение теста указывает на

Хорошее здоровье сердечно-сосудистой системы.

Гибкость суставов.

Силу мышц корпуса и ног.

Сниженный риск падений и травм.

Кому тест не подходит

Тест не рекомендуется выполнять людям с:

Заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Болями в спине или пояснице.

Послеоперационными ограничениями.

Заключение

Тест стоя — простой, но эффективный способ оценить физическое состояние и уровень здоровья. Если вы его выполняете без затруднений, это отличный знак вашей физической формы.

Однако если возникают сложности, это может быть сигналом пересмотреть образ жизни, уделив больше внимания тренировкам, питанию и общему состоянию здоровья.

Уточнения

Тест (от англ. test "испытание, проверка") или испытание - способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней.

