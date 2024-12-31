Олимпийская чемпионка Татьяна Навка верит в спортивное будущее Камилы Валиевой

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказала своё мнение о будущем Камилы Валиевой в большом спорте после её дисквалификации за допинг. Навка уверена, что Валиева сможет вернуться и продолжить карьеру, несмотря на то, что ей ещё нет предельного возраста для участия в Олимпийских играх.

Фото: commons.wikimedia.org by Fyodor Markushevich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Татьяна Навка

Навка отметила, что фигуристка ещё молода и обладает потенциалом для достижения высоких результатов. Она привела в пример Алину Загитову, которая после некоторого перерыва вернулась к тренировкам и показала отличные результаты.

"Я уверена в этом, что она вернётся в спорт и докажет. Она ещё такая маленькая, я считаю. Посмотри на Загитову, какая она сейчас: худая, стройная, прыгает эти свои тройные, которые прыгала и в…", — сказала Навка в рамках подкаста "Произвольная программа" на Первом канале.

Навка также напомнила о своём собственном опыте, отметив, что выиграла Олимпиаду в 30 лет. Она выразила уверенность, что Валиева сможет продолжить выступать на высоком уровне ещё в течение двух олимпийских циклов.

Срок дисквалификации Валиевой составляет четыре года, и она завершится 25 декабря 2025 года. Это даёт спортсменке достаточно времени для восстановления и подготовки к возвращению на лёд.

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).



Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

