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Оптимальное время для тренировок: идеальная длина занятий для результата

2:18
Спорт

Длительность тренировок — вопрос, который волнует всех, кто хочет улучшить физическую форму. Универсального ответа не существует, так как время занятий зависит от ваших целей, уровня подготовки и типа тренировки.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Общие рекомендации

Согласно рекомендациям ВОЗ

  • Умеренная физическая активность: не менее 150 минут в неделю (например, прогулки, йога, велотренажер). Это примерно 30 минут 5 раз в неделю.
  • Интенсивная активность: 75 минут в неделю (например, бег, HIIT, силовые упражнения с большими весами). Это 25 минут 3 раза в неделю.

Типы тренировок и их продолжительность

Аэробные тренировки

  • Для здоровья: 30–45 минут умеренного кардио (бег, плавание).
  • Для похудения: 40–60 минут кардио для максимального сжигания калорий.

Силовые тренировки

  • Для начинающих: 30–45 минут 2–3 раза в неделю.
  • Для опытных: 60–90 минут, если цель — набор мышечной массы.

Смешанные тренировки

  • Если вы совмещаете кардио и силовые упражнения, оптимальная продолжительность тренировки — 60–90 минут.

Учитывайте индивидуальные особенности

Уровень подготовки

  • Начинающим лучше начать с коротких тренировок и увеличивать их по мере прогресса.

Возраст

  • Пожилым людям подойдут менее интенсивные и более короткие занятия.

Цели

  • Для набора массы подойдут более продолжительные силовые тренировки. Для улучшения выносливости подойдёт умеренное кардио.

Слушайте своё тело

Прислушивайтесь к своему состоянию. Усталость или дискомфорт сигнализируют о необходимости отдыха. Чрезмерные тренировки могут привести к перетренированности или травмам.

Вывод

Оптимальная длительность тренировок варьируется от 30 до 90 минут в зависимости от типа, интенсивности и ваших целей. Главное — тренироваться регулярно, с удовольствием и соблюдая баланс между нагрузкой и отдыхом.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка - специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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