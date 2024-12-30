Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать и вырастить чёрные томаты: секреты успешного огородника
Салат Рождество с копчёной грудкой — настоящий хит праздничного застолья
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Праздничный стол: горячие морепродукты, которые удивят гостей
Хотите чистые волосы дольше? Узнайте, что нужно делать с корнями
Азербайджан ограничил срок безвизового пребывания для россиян с 2025 года
Как навести порядок в доме перед Новым годом: советы по избавлению от хлама
Сковорода без брызг: что нужно знать перед жаркой
Аттракцион невиданной щедрости: Россия опять поддержит Абхазию рублём

Елизавета Туктамышева надеется на помощь семьи в создании новогоднего настроения

0:50
Спорт

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева призналась, что её квартира так и остаётся неукрашенной к Новому году, но она надеется на поддержку семьи, которая поможет создать праздничную атмосферу.

Елизавета Туктамышева
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елизавета Туктамышева

Спортсменка рассказала, что она и её коллеги по льду вкладывают все свои эмоции и усилия в выступления на льду, чтобы подарить людям новогоднее настроение.

"У меня, если честно, никак не украшена квартира, настроение немного поднялось, учитывая, что уже завтра Новый год", — сказала Туктамышева в разговоре с "Чемпионатом".

Из-за плотного графика и многочисленных шоу фигуристка проводит много времени на катке. Поэтому она рассчитывает на помощь родных, которые помогут создать праздничное настроение в доме.

Уточнения

Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать
Красота и стиль
Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать Аудио 
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Наука и техника
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни Аудио 
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок
Авиация
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Последние материалы
Елизавета Туктамышева надеется на помощь семьи в создании новогоднего настроения
Как навести порядок в доме перед Новым годом: советы по избавлению от хлама
Сковорода без брызг: что нужно знать перед жаркой
Аттракцион невиданной щедрости: Россия опять поддержит Абхазию рублём
Защита от врастаний: топ-5 секретов для ухода за кожей после депиляции
Сделайте мясную нарезку главным украшением стола: новый стиль подачи
Секреты здоровья: попробуйте эти упражнения с гимнастической палкой для всех возрастов
Простая ошибка, которая может погубить ваши растения
Когда тяжесть после еды становится опасной
Правда об имплантации зубов: мифы и реальность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.