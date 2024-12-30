Елизавета Туктамышева надеется на помощь семьи в создании новогоднего настроения

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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева призналась, что её квартира так и остаётся неукрашенной к Новому году, но она надеется на поддержку семьи, которая поможет создать праздничную атмосферу.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елизавета Туктамышева

Спортсменка рассказала, что она и её коллеги по льду вкладывают все свои эмоции и усилия в выступления на льду, чтобы подарить людям новогоднее настроение.

"У меня, если честно, никак не украшена квартира, настроение немного поднялось, учитывая, что уже завтра Новый год", — сказала Туктамышева в разговоре с "Чемпионатом".

Из-за плотного графика и многочисленных шоу фигуристка проводит много времени на катке. Поэтому она рассчитывает на помощь родных, которые помогут создать праздничное настроение в доме.

Уточнения

Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

