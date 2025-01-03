Грыжа поясничного отдела: 6 безопасных упражнений

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Грыжа поясничного отдела позвоночника — распространённая проблема, вызывающая боль и ограничение подвижности. Лечебная гимнастика помогает укрепить мышцы, улучшить гибкость и снизить нагрузку на позвоночник. Разбираем принципы выполнения и эффективные упражнения.

Фото: freepik Фитнес

Основные принципы выполнения упражнений

Консультация с врачом

Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом.

Избегайте боли

Упражнения не должны вызывать острую боль. При появлении дискомфорта прекратите выполнение.

Плавность движений

Выполняйте упражнения медленно, избегая рывков.

Регулярность

Занимайтесь ежедневно или по установленному графику для достижения стабильного эффекта.

Разогрев мышц

Перед основной частью выполните разминку, чтобы подготовить тело к нагрузке.

Примерный комплекс упражнений

Упражнение «Кошка-корова»

Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под тазом.

На вдохе прогибайте спину вниз, поднимая голову и таз («корова»).

На выдохе округляйте спину, опуская голову и подтягивая таз («кошка»).

Повторите: 10-15 раз.

Скручивание таза

Лягте на спину, согнув ноги в коленях, стопы на полу.

Медленно опускайте колени в стороны, не отрывая плечи от пола.

Повторите: 8-10 раз в каждую сторону.

Подъём таза («полумостик»)

Лягте на спину, согнув ноги, стопы на ширине плеч.

На выдохе поднимите таз, опираясь на стопы и плечи.

Задержитесь на 2-3 секунды, опуститесь.

Повторите: 10-15 раз.

Растяжка подколенных сухожилий

Лягте на спину, вытяните одну ногу вверх, удерживая её за бедро или голень.

Удерживайте растяжку 20-30 секунд, затем смените ногу.

Планка на локтях

Лягте на живот, затем поднимитесь на локти и носки, держа тело прямым.

Держите планку 10-30 секунд, избегая прогибов в пояснице.

Растяжка «Позвоночный столб»

Лягте на спину, подтяните оба колена к груди.

Обхватите их руками, покачиваясь вперёд-назад.

Время выполнения: 1-2 минуты.

Полезные рекомендации

После упражнений выполните лёгкую растяжку для расслабления мышц.

Используйте коврик для комфорта и защиты позвоночника.

Увеличивайте нагрузку постепенно, добавляя повторения или новые упражнения.

Упражнения, которых следует избегать

Скручивания с большой амплитудой.

Подъём тяжестей в наклоне.

Прыжки, бег и упражнения с высокой ударной нагрузкой.

Резкие движения и рывки.

Заключение

Лечебная гимнастика при грыже поясничного отдела — это способ укрепить мышцы, снизить боль и улучшить качество жизни. Однако важно соблюдать технику и рекомендации врача, чтобы упражнения приносили пользу без риска травм.