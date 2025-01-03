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Грыжа поясничного отдела: 6 безопасных упражнений

3:17
Спорт

Грыжа поясничного отдела позвоночника — распространённая проблема, вызывающая боль и ограничение подвижности. Лечебная гимнастика помогает укрепить мышцы, улучшить гибкость и снизить нагрузку на позвоночник. Разбираем принципы выполнения и эффективные упражнения.

Фитнес
Фото: freepik
Фитнес

Основные принципы выполнения упражнений

Консультация с врачом

  • Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом.

Избегайте боли

  • Упражнения не должны вызывать острую боль. При появлении дискомфорта прекратите выполнение.

Плавность движений

  • Выполняйте упражнения медленно, избегая рывков.

Регулярность

  • Занимайтесь ежедневно или по установленному графику для достижения стабильного эффекта.

Разогрев мышц

  • Перед основной частью выполните разминку, чтобы подготовить тело к нагрузке.

Примерный комплекс упражнений

Упражнение «Кошка-корова»

  • Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под тазом.
  • На вдохе прогибайте спину вниз, поднимая голову и таз («корова»).
  • На выдохе округляйте спину, опуская голову и подтягивая таз («кошка»).
  • Повторите: 10-15 раз.

Скручивание таза

  • Лягте на спину, согнув ноги в коленях, стопы на полу.
  • Медленно опускайте колени в стороны, не отрывая плечи от пола.
  • Повторите: 8-10 раз в каждую сторону.

Подъём таза («полумостик»)

  • Лягте на спину, согнув ноги, стопы на ширине плеч.
  • На выдохе поднимите таз, опираясь на стопы и плечи.
  • Задержитесь на 2-3 секунды, опуститесь.
  • Повторите: 10-15 раз.

Растяжка подколенных сухожилий

  • Лягте на спину, вытяните одну ногу вверх, удерживая её за бедро или голень.
  • Удерживайте растяжку 20-30 секунд, затем смените ногу.

Планка на локтях

  • Лягте на живот, затем поднимитесь на локти и носки, держа тело прямым.
  • Держите планку 10-30 секунд, избегая прогибов в пояснице.

Растяжка «Позвоночный столб»

  • Лягте на спину, подтяните оба колена к груди.
  • Обхватите их руками, покачиваясь вперёд-назад.
  • Время выполнения: 1-2 минуты.

Полезные рекомендации

  • После упражнений выполните лёгкую растяжку для расслабления мышц.
  • Используйте коврик для комфорта и защиты позвоночника.
  • Увеличивайте нагрузку постепенно, добавляя повторения или новые упражнения.

Упражнения, которых следует избегать

  • Скручивания с большой амплитудой.
  • Подъём тяжестей в наклоне.
  • Прыжки, бег и упражнения с высокой ударной нагрузкой.
  • Резкие движения и рывки.

Заключение

Лечебная гимнастика при грыже поясничного отдела — это способ укрепить мышцы, снизить боль и улучшить качество жизни. Однако важно соблюдать технику и рекомендации врача, чтобы упражнения приносили пользу без риска травм.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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