Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин запретил тратить маткапитал на один вид жилья
Идеальные шторы на кухню: секреты выбора, которые изменят интерьер
Что будет с кожей, если ежедневно наносить много макияжа? 6 неприятных последствий
Дизайнер посоветовала правильно ставить мебель в гостиных
Почему винегрет — лучший выбор для новогоднего стола
Безопасно ли запекать продукты в фольге?
Эксперты посоветовали россиянам не покупать виниловые обои
Ивлеева рассказала о нападении злоумышленника: простояла на крыше до приезда охраны
Долговечный ремонт: как адаптировать модные тренды под себя

Увеличьте сжигание калорий на тренировках с помощью простого трюка

0:58
Спорт

Исследователи из Миланского университета обнаружили способ увеличить расход калорий во время тренировки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Велотренажер в спортивном зале
Фото: flickr.com by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Велотренажер в спортивном зале

В ходе исследования учёные выяснили, что интервальные подъёмы или ходьба в течение 10-30 секунд требуют на 60 процентов больше кислорода по сравнению с прохождением того же расстояния без остановок. Таким образом, секрет заключается в том, что высокоинтенсивные короткие нагрузки помогают сжигать больше калорий, чем длительные периоды активности.

Полученные результаты подчёркивают, что краткие всплески физической активности могут значительно улучшить общее состояние здоровья и общее самочувствие, в отличие от более протяженных тренировок. Кроме того, отмечается, что для достижения пользы для здоровья достаточно заниматься умеренной или физически интенсивной активностью всего 22 минуты в день.
 
 
 

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Красота и стиль
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025 Аудио 
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Авто
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Последние материалы
Валенки стали лидером покупок в Башкирии
Звезду турецкого сериала заметили в Москве
С 1 апреля 2025 года социальная пенсия вырастет на 14,75%
Лазерная эпиляция: 5 мифов, которые вы должны знать, прежде чем решиться
Чем опасен витамин D и как не ошибиться с его дозировкой
Необычный способ, который делает варку яиц легче
Пекин отрицает обвинения в кибератаке на министерство финансов США
Загадочная цивилизация: подводный храм найден на дне Индийского океана
Как прекратить плохое поведение кошки? Попробуйте этот трюк
Фитнес-тренер Прыгунов оценил эффективность бега для похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.