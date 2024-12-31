Увеличьте сжигание калорий на тренировках с помощью простого трюка

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Исследователи из Миланского университета обнаружили способ увеличить расход калорий во время тренировки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фото: flickr.com by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Велотренажер в спортивном зале

В ходе исследования учёные выяснили, что интервальные подъёмы или ходьба в течение 10-30 секунд требуют на 60 процентов больше кислорода по сравнению с прохождением того же расстояния без остановок. Таким образом, секрет заключается в том, что высокоинтенсивные короткие нагрузки помогают сжигать больше калорий, чем длительные периоды активности.

Полученные результаты подчёркивают, что краткие всплески физической активности могут значительно улучшить общее состояние здоровья и общее самочувствие, в отличие от более протяженных тренировок. Кроме того, отмечается, что для достижения пользы для здоровья достаточно заниматься умеренной или физически интенсивной активностью всего 22 минуты в день.







Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

