Фитнес-тренер Прыгунов оценил эффективность бега для похудения

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Фитнес-тренер и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу Михаил Прыгунов рассказал о том, насколько эффективен бег для снижения веса. Об этой информации сообщает РИАМО.

Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка бежит по снежной дороге

По словам Прыгунова, для достижения результатов в похудении с помощью бега важно учитывать несколько факторов. Прежде всего, необходимо создать дефицит калорий и правильно распределить нутриенты — белки, жиры и углеводы — в своем рационе. Кроме того, регулярность тренировок играет ключевую роль: рекомендуется заниматься бегом не менее трех-четырех раз в неделю по 45-60 минут. При этом следует следить за частотой сердечных сокращений: она не должна превышать 130-140 ударов в минуту для людей в возрасте 30-40 лет и 110-130 ударов в минуту для тех, кто старше.

"Если не все эти пункты соблюдаются, то бегать для похудения — не очень эффективно", — заключил специалист. Он добавил, что бег не рекомендован, если индекс массы тела (ИМТ) превышает 30.

Уточнения

Спортивное питание (спортпит) — в широком смысле слова — это питание спортсменов вообще, в узком смысле слова — это особая группа пищевых добавок, выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни.

