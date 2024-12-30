Составлен топ-10 бойцов с самыми высокими доходами

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Информационное издание Main Card подготовило рейтинг топ-10 бойцов с самыми высокими доходами с боев за всю карьеру.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Бойцы MMA

Дональд Серроне 15,5 млн $

Если сложить все его гонорары за спортивную карьеру, то получится 6,4 миллиона долларов.

Так как Ковбой очень популярен, то с доходами от pay-per-vie, полученную сумму с гонораров, он удвоил с запасом.

Марк Хант 16,3 млн $

Единственный боец в нашем списке с отрицательным рекордом побед и поражений. Несмотря на это, гонорарами его никогда не обделяли, ведь он умел делать шоу. В лучшие времена он зарабатывал от 700 тысяч до 1 млн за бой, а за выступление с Леснаром получил невероятные 2.5 млн. долларов.

Алистар Оверим 16,5 млн $

По данным зарубежных порталов, за карьеру Алистар заработал 7 млн долларов только гонорарами. Это без учёта доходов от продажи платных трансляций. С ними сумма будет почти втрое больше — 16,5 млн. долларов.

Жорж Сен-Пьер 17,5 млн $

Следующий герой — великий Жорж Сен-Пьер. За карьеру он заработал около 7 миллионов долларов и плюсом 10,5 миллионов платных продаж. Причем, 9 из них он заработал на двух поединках — с Ником Диасом и Джонни Хендриксом.

Исраэль Адесанья 19,4 млн $

Ещё до 2023 года Иззи заработал за карьеру чуть больше 10 миллионов, но после пошли, действительно, солидные суммы. Сначала реванш с Перейрой, где он забрал 3.18 млн, а затем поражение от Стрикленда, но чек в 3.54 млн. В последнем же бою с Дрикусом, Адесанья забрал с собой ещё 2.53 млн. долларов

Андерсон Силва 23,7 млн $

Один из ярких персонажей нашего рейтинга — Андерсон Силва. Финансовое благополучие к Андерсону пришло вслед за спортивным успехом. За карьеру в ММА он заработал 8,7 миллионов долларов на гонорарах и порядка 15 миллионов — с платных трансляций.

Хабиб Нурмагомедов 39,1 млн $

В общей сложности Хабиб заработал 9,1 миллиона только на гонорарах. С учётом же доходов от pay-per-view и прочих поступлений сумма достигает 30 миллионов. Вместе с этим Хабиб — невероятно медийный человек, его популярность во всём мире может сравниться со звездами Голливуда и поп-музыки.

Джон Джонс 41 млн $

Официально за спортивную карьеру он заработал чуть больше 10 миллионов гонорарами, что не так и много для такой величины. В доходах от платных трансляций он заработал: около 30 миллионов долларов. Помог последний бой с Миочичем, где Джонни получил 12 миллионов только с ppv.

Федор Емельяненко 50 млн $

Когда Фёдор был на пике популярности, он дрался в Японии, где не принято раскрывать суммы гонораров. Но учитывая звездный статус, суммы там были внушительные. К тому же, по словам менеджера, с 2009 года Фёдор не выступал дешевле, чем за 1 млн долларов. Также Емельяненко только за 5 боев под эгидой Bellator получил около 10 млн долларов с учетом бонусов и pay-per-view.

Конор Макгрегор 172,5 млн $

Догадаться было нетрудно, правда? Гонорары и прочие заработки не идут ни в какое сравнение ни с чем, что имеется на банковских счетах его коллег. При этом, именно призовые за бои у ирландца не такие внушительные: 12,5 миллионов долларов. Но призовые — лишь малая часть доходов Конора. На платных трансляциях он заработал многократно больше.