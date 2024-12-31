Какие упражнения помогут проработать всё тело?

Профессор Гленн Гейссер из Университета штата Аризона поделился своими рекомендациями по наиболее эффективным упражнениям для комплексной проработки всего тела, сообщает Men Today.
В начале своего списка он предложил такие упражнения, как прыжки на скакалке, выпады и приседания с махами. Затем следует добавить алмазные отжимания: для их выполнения нужно занять упор лежа на прямых руках, выровнять тело, согнуть локти и опуститься грудью к полу, после чего вернуться в исходное положение и подтянуть ноги к ладоням прыжком.
В качестве следующих шагов Гейссер рекомендовал подтягивание коленей к груди, а также обратную планку. Завершить свою тренировку он предлагает алмазными отжиманиями с узкой постановкой рук.
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.
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