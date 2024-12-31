Какие упражнения помогут проработать всё тело?

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Профессор Гленн Гейссер из Университета штата Аризона поделился своими рекомендациями по наиболее эффективным упражнениям для комплексной проработки всего тела, сообщает Men Today.

Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина подтягивается на турнике

В начале своего списка он предложил такие упражнения, как прыжки на скакалке, выпады и приседания с махами. Затем следует добавить алмазные отжимания: для их выполнения нужно занять упор лежа на прямых руках, выровнять тело, согнуть локти и опуститься грудью к полу, после чего вернуться в исходное положение и подтянуть ноги к ладоням прыжком.

В качестве следующих шагов Гейссер рекомендовал подтягивание коленей к груди, а также обратную планку. Завершить свою тренировку он предлагает алмазными отжиманиями с узкой постановкой рук.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

