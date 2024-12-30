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Эффективный способ ускорить создание рельефного пресса

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Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась эффективными методами для ускорения проработки рельефного пресса, сообщает Men Today.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Первое упражнение, которое она рекомендует, — это вертикальные ножницы. Для его выполнения нужно лечь на спину, выпрямить ноги и вытянуть руки вдоль тела. Затем необходимо поднять ноги и голову от пола, при этом поднимать одну ногу выше, а другую опускать ниже, чередуя их положение и продолжая движение.

Далее следует выполнить упражнения "складка", "лодочка" и "планка" с поочередным отведением ног в стороны. Завершает комплекс упражнение "полукруг": лягте на пол, поднимите прямые ноги вверх и аккуратно опустите их сначала вправо, а затем перенесите на левую сторону.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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