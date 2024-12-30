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Названы главные правила тренировок после 60 лет

0:56
Спорт

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова выделила основные рекомендации для тренировок людей старше 60 лет, о чём сообщает издание Men Today.

пожилые люди
Фото: freepik
пожилые люди

Юрпалова советует уделять внимание упражнениям на равновесие и гибкость, так как они помогают снизить вероятность падений и облегчают выполнение повседневных действий. Для тренировки баланса предложено вставать на одну ногу или ходить, перекатываясь с пятки на носок. Чтобы улучшить гибкость, необходимо аккуратно растягивать мышцы.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что такие активности, как ходьба, танцы, плавание или аквааэробика, способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой и респираторной систем. Вместо выполнения силовых упражнений рекомендуется делать отжимания от стены, подъемы ног назад и в стороны, а также разгибания коленей.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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