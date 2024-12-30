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Секреты оптимального питьевого режима во время тренировок от фитнес-тренера Каневского

1:01
Спорт

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский поделился важными аспектами питьевого режима во время тренировок, как сообщает "Москва 24". Он опроверг миф о том, что нельзя пить воду во время занятий, назвав это опасным заблуждением.

водный режим
Фото: freepik
водный режим

"Вода — главное питательное вещество нашего организма. Ее дефицит не только сказывается на качестве тренировок — возникают также риски получить обезвоживание или тепловой удар (если заниматься в жаркую погоду). Поэтому пить во время тренировки не просто можно, но и нужно", — заявил он.

Специалист рекомендовал употреблять воду небольшими глотками, от полулитра до литра в течение часа, в зависимости от интенсивности тренировки и температурных условий. Кроме того, он отметил, что если занятия продолжаются длительное время или являются высокоинтенсивными, то стоит рассмотреть использование специализированных спортивных напитков в соответствии с характером нагрузки.

Уточнения

Питьево́й режи́м — наиболее рациональный порядок потребления воды в течение суток, устанавливающий его объём и периодичность.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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