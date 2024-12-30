Эти 6 упражнений помогли Арнольду Шварценеггеру нарастить огромные мышцы

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Фитнес-тренер Джефф Кавальер раскрыл "золотую шестёрку" упражнений, которыми американский актёр Арнольд Шварценеггер поддерживал свою форму.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Арнольд Шварценеггер

Первым упражнением в списке являются приседания со штангой. Затем следует жим лёжа, в котором Шварценеггер акцентировал внимание на максимальном растяжении грудных мышц.

Третье упражнение — подтягивания, которые, по мнению Кавальера, эффективнее всего выполнять с узким хватом, пишет Men Today.

Далее рекомендуется выполнять классический жим над головой и скручивания. Заключительным и важнейшим упражнением является сгибание штанги на бицепс. Важно не забывать о контроле при опускании штанги, избегая наклона туловища вместе с весом.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения. 38-й губернатор Калифорнии (был избран на эту должность в октябре 2003 года и переизбран на второй срок в 2006 году). Директор по экшену студии Netflix (с 2023 года).

