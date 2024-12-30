2 главных причины, почему пора искать нового фитнес-тренера

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Фитнес-эксперт Александр Карпов поделился важными рекомендациями, когда стоит задуматься о смене персонального тренера.

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По словам Карпова, первой причиной является нарушение этики тренером. Если клиент чувствует психологический дискомфорт или заметно нарушаются личные границы, важно немедленно сообщить об этом руководству клуба и подумать о поиске нового наставника.

Также, по мнению Карпова, если тренер настоятельно рекомендует использование запрещённых препаратов или спортивных добавок с самого начала занятий, это серьёзный повод для беспокойства.

Эксперт отметил, что если тренер утверждает, что развитие невозможно без этих средств, это явный признак непрофессионализма, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Тре́нер — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных возможностей своих подопечных.

