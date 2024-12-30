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2 главных причины, почему пора искать нового фитнес-тренера

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Спорт

Фитнес-эксперт Александр Карпов поделился важными рекомендациями, когда стоит задуматься о смене персонального тренера.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Спорт

По словам Карпова, первой причиной является нарушение этики тренером. Если клиент чувствует психологический дискомфорт или заметно нарушаются личные границы, важно немедленно сообщить об этом руководству клуба и подумать о поиске нового наставника.

Также, по мнению Карпова, если тренер настоятельно рекомендует использование запрещённых препаратов или спортивных добавок с самого начала занятий, это серьёзный повод для беспокойства.

Эксперт отметил, что если тренер утверждает, что развитие невозможно без этих средств, это явный признак непрофессионализма, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Тре́нер — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных возможностей своих подопечных.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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