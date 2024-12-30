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Как вернуться в форму после праздников? Эта тренировка сжигает калории за минуту

0:58
Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась рекомендациями по тренировкам для быстрого восстановления формы после праздников.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

По её мнению, отличным началом будет упражнение, включающее приседания с касанием стопы рукой. Для его выполнения нужно встать прямо, опустив руки вдоль тела. Затем, опускаясь в присед, вернуться в исходное положение, поднять правую ногу и коснуться её стопы левой рукой. После этого повторить упражнение, коснувшись правой стопы левой рукой.

Далее Ротач советует добавить выпады с прыжками, планку с касанием плеча, отжимания и тягу гантелей в наклоне.

Для последнего упражнения нужно встать прямо, держа гантели в руках на ширине плеч. Затем на выдохе подтянуть гантели к пояснице, сводя лопатки, и снова вернуться в исходное положение, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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