Сильные и красивые плечи вам гарантированы! Упражнение для настоящих мужчин

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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что такое армейский жим и как его делать.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Жим в наклоне

Это упражнением отлично подходит для построения сильных и широких плеч. При его выполнении очень важно соблюдать правильную технику.

"Вы должны чувствовать работу дельт, а не просто поднимать штангу вверх", — цитирует тренера "Чемпионат".

Техника выполнения

Встаньте ровно. Возьмите штангу хватом на ширине плеч. Локти направлены немного вперёд.

Сведите лопатки вместе и опустите их вниз, чтобы придать жёсткости спине. Поясница с лёгким прогибом.

На выдохе выпрямляйте руки, поднимая штангу над головой. Постарайтесь ощутить работу мышц плеч. Будто бы они поднимают ваши руки вверх.

На вдохе аккуратно опускайте штангу вниз и сгибайте руки в локтях. Поднимайте штангу только за счёт рук, без толчка ногами и раскачки корпуса.

Сделайте 3 подхода по 10-15 повторений.

Уточнения

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

