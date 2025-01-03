Сильные и красивые плечи вам гарантированы! Упражнение для настоящих мужчин
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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что такое армейский жим и как его делать.
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Жим в наклоне
Это упражнением отлично подходит для построения сильных и широких плеч. При его выполнении очень важно соблюдать правильную технику.
"Вы должны чувствовать работу дельт, а не просто поднимать штангу вверх", — цитирует тренера "Чемпионат".
Техника выполнения
- Встаньте ровно. Возьмите штангу хватом на ширине плеч. Локти направлены немного вперёд.
- Сведите лопатки вместе и опустите их вниз, чтобы придать жёсткости спине. Поясница с лёгким прогибом.
- На выдохе выпрямляйте руки, поднимая штангу над головой. Постарайтесь ощутить работу мышц плеч. Будто бы они поднимают ваши руки вверх.
- На вдохе аккуратно опускайте штангу вниз и сгибайте руки в локтях. Поднимайте штангу только за счёт рук, без толчка ногами и раскачки корпуса.
- Сделайте 3 подхода по 10-15 повторений.
Уточнения
Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру