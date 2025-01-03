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Сильные и красивые плечи вам гарантированы! Упражнение для настоящих мужчин

1:05
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что такое армейский жим и как его делать.

Жим в наклоне
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Жим в наклоне

Это упражнением отлично подходит для построения сильных и широких плеч. При его выполнении очень важно соблюдать правильную технику.

"Вы должны чувствовать работу дельт, а не просто поднимать штангу вверх", — цитирует тренера "Чемпионат".

Техника выполнения

  • Встаньте ровно. Возьмите штангу хватом на ширине плеч. Локти направлены немного вперёд.
  • Сведите лопатки вместе и опустите их вниз, чтобы придать жёсткости спине. Поясница с лёгким прогибом.
  • На выдохе выпрямляйте руки, поднимая штангу над головой. Постарайтесь ощутить работу мышц плеч. Будто бы они поднимают ваши руки вверх.
  • На вдохе аккуратно опускайте штангу вниз и сгибайте руки в локтях. Поднимайте штангу только за счёт рук, без толчка ногами и раскачки корпуса.
  • Сделайте 3 подхода по 10-15 повторений.

Уточнения

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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