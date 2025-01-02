Накачаем руки без отжиманий: топ-3 альтернативы этому упражнению
2:02
Отжимания — популярное упражнение, которое вы можете делать в любом месте. Однако у них есть противопоказания. Некоторым людям лучше заменить отжимания другими упражнениями. Какими, расскажем ниже.
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка
Альтернативы отжиманиям
Сведение гантелей лёжа
- Лягте на скамью или на пол. Держите корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии.
- Возьмите гантели параллельным хватом в руки и вытяните руки вверх так, чтобы они располагались над вашей грудью. Слегка согните руки в локтях.
- На вдохе плавно разведите полусогнутые руки с гантелями к полу. Локтевой сустав не должен сгибаться или разгибаться.
- На выдохе сведите руки в исходное положение над вашей грудью. Пресс напряжён, пишет "Чемпионат".
Пуловер лёжа
- Лягте на скамью или на пол. Держите корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии.
- Возьмите одну гантель параллельным хватом в руки и вытяните их вверх так, чтобы они располагались над вашей грудью. Слегка согните руки в локтях.
- На вдохе плавно опускайте гантель за голову. Грудная клетка выдвигается вперёд и растягивается. Руки чуть согнуты в локтях.
- На выдохе приведите руки с гантелью в исходное положение над вашей грудью. Пресс должен быть в напряжении.
Планка от скамьи
- Встаньте в упор к скамье. Держите корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе. Распределите нагрузку на всю поверхность ладоней.
- Лопатки сведите вместе и зафиксируйте их в таком положении на протяжении всего упражнения. Вдох и выдох ровные. Пресс и ягодицы напряжены.
- Ягодицы вверх не поднимайте.
Уточнения
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
Новости о спорте
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру