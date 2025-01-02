Накачаем руки без отжиманий: топ-3 альтернативы этому упражнению

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Отжимания — популярное упражнение, которое вы можете делать в любом месте. Однако у них есть противопоказания. Некоторым людям лучше заменить отжимания другими упражнениями. Какими, расскажем ниже.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Альтернативы отжиманиям

Сведение гантелей лёжа

Лягте на скамью или на пол. Держите корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии.

Возьмите гантели параллельным хватом в руки и вытяните руки вверх так, чтобы они располагались над вашей грудью. Слегка согните руки в локтях.

На вдохе плавно разведите полусогнутые руки с гантелями к полу. Локтевой сустав не должен сгибаться или разгибаться.

На выдохе сведите руки в исходное положение над вашей грудью. Пресс напряжён, пишет "Чемпионат".

Пуловер лёжа

Лягте на скамью или на пол. Держите корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии.

Возьмите одну гантель параллельным хватом в руки и вытяните их вверх так, чтобы они располагались над вашей грудью. Слегка согните руки в локтях.

На вдохе плавно опускайте гантель за голову. Грудная клетка выдвигается вперёд и растягивается. Руки чуть согнуты в локтях.

На выдохе приведите руки с гантелью в исходное положение над вашей грудью. Пресс должен быть в напряжении.

Планка от скамьи

Встаньте в упор к скамье. Держите корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе. Распределите нагрузку на всю поверхность ладоней.

Лопатки сведите вместе и зафиксируйте их в таком положении на протяжении всего упражнения. Вдох и выдох ровные. Пресс и ягодицы напряжены.

Ягодицы вверх не поднимайте.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

