Топ-5 бесполезных тренажеров в спортзале

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В спортзалах всегда очень много тренажёров. Но все ли они нужны? Есть тренажеры, от которых совсем нет толка. Фитнес-тренер Егор Ходырев перечислил такие.

Фото: wikimedia.org by Snehalkanodia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Оборудование в тренажерном зале

Тренажёр для прокачки шеи

Если вы не профессиональный боец, лучше воздержаться от этого снаряда. Такая прокачка шеи может привести травме.

Гравитрон

Мало кто умеет подтягиваться, но многие хотят научиться. Именно для этого предназначен гравитрон. Однако шанс, что вы научитесь подтягиваться с его помощью крайне маленький, да и в силе вы прибавите не так много, как могли бы.

Тренажёр для разведения и сведения ног

Это не самое эффективное упражнение для увеличения мышечного объёма ног. Здесь работают небольшие мышцы, которые не подвержены сильному росту. Тренажёр подойдёт для разминки или восстановления после травм.

Силовой тренажёр на пресс

Во многих спортзалах есть специальное оборудование для прокачки пресса, где можно регулировать вес отягощения. Мало кто умеет правильно качать пресс, а в тренажёре это делать ещё сложнее. Его можно порекомендовать людям, которые обладают серьёзными ограничениями опорно-двигательного аппарата, лишним весом или пожилым.

Тренажёр для сведения рук

Он предназначен для работы мышц груди. Однако накачать внушительные объёмы этих мышц с его помощью, скорее всего, получится.

Уточнения

Гравитрон — многофункциональный тренажёр для выполнения упражнений на мышцы спины, груди, рук и ягодиц.

