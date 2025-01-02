Плечи и спина будут гореть: лучшее упражнение на трицепс

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Одно из лучших упражнений для тренировки трёхглавой мышцы плеча — алмазные отжимания. Они сложны в выполнении, но очень эффективны.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет отжимания

Эти отжимания получили такое название из-за положения кистей рук при упоре в пол. Пальцы развёрнуты под небольшим углом внутрь и формируют по форме алмаз.

Упражнение отлично прокачивает трицепс, дельтовидные и грудные мышцы.

Также задействованы мускулы живота и мелкие мышцы спины, пишет "Чемпионат".

Техника выполнения

Встаём в упор лёжа. Держим корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра на одной линии. Ноги вместе.

Ставим руки узко так, чтобы большой и указательный палец соприкасались (для более лёгкого варианта можно расположить ладони на расстоянии от 10 до 30 см).

Распределяем нагрузку на всю поверхность ладоней и пальцев. Локти слегка прижаты к корпусу.

Лопатки опускаем вниз и сводим вместе.

На вдохе опускаемся до угла 90 градусов в локтях.

На выдохе выпрямляем руки и поднимаемся в верхнюю точку.

Делайте 2-3 подхода по 8-12 раз. Также можно использовать дополнительное отягощение.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

