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Плечи и спина будут гореть: лучшее упражнение на трицепс

1:22
Спорт

Одно из лучших упражнений для тренировки трёхглавой мышцы плеча — алмазные отжимания. Они сложны в выполнении, но очень эффективны.

Девушка выполняет отжимания
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет отжимания

Эти отжимания получили такое название из-за положения кистей рук при упоре в пол. Пальцы развёрнуты под небольшим углом внутрь и формируют по форме алмаз.

Упражнение отлично прокачивает трицепс, дельтовидные и грудные мышцы.

Также задействованы мускулы живота и мелкие мышцы спины, пишет "Чемпионат".

Техника выполнения

  • Встаём в упор лёжа. Держим корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра на одной линии. Ноги вместе.
  • Ставим руки узко так, чтобы большой и указательный палец соприкасались (для более лёгкого варианта можно расположить ладони на расстоянии от 10 до 30 см).
  • Распределяем нагрузку на всю поверхность ладоней и пальцев. Локти слегка прижаты к корпусу.
  • Лопатки опускаем вниз и сводим вместе.
  • На вдохе опускаемся до угла 90 градусов в локтях.
  • На выдохе выпрямляем руки и поднимаемся в верхнюю точку.
  • Делайте 2-3 подхода по 8-12 раз. Также можно использовать дополнительное отягощение.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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