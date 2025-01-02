Плечи и спина будут гореть: лучшее упражнение на трицепс

Одно из лучших упражнений для тренировки трёхглавой мышцы плеча — алмазные отжимания. Они сложны в выполнении, но очень эффективны.
Эти отжимания получили такое название из-за положения кистей рук при упоре в пол. Пальцы развёрнуты под небольшим углом внутрь и формируют по форме алмаз.
Упражнение отлично прокачивает трицепс, дельтовидные и грудные мышцы.
Также задействованы мускулы живота и мелкие мышцы спины, пишет "Чемпионат".
Техника выполнения
Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).
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