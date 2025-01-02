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Кикбоксинг для чайников: эти 3 эффектных приёма по силам даже новичку

1:58
Спорт

Кикбоксинг — относительно молодой вид единоборств, стремительно набравший популярность в 80-90-х годах прошлого века благодаря голливудским фильмам с участием Брюса Ли и Жан-Клода Ван Дамма. Сейчас он тоже, можно сказать, в тренде. Пейзулла Магомедов, КМС по вольной борьбе и кикбоксингу рассказал, что новичок должен знать об этом виде спорта.

Боксер Энгин Каракаплан во время публичной тренировки
Фото: commons.wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Боксер Энгин Каракаплан во время публичной тренировки

По его словам, настоящий боксёр никогда не должен: опускать руки, закрывать глаза, правильно двигаться во время поединка и не бояться пропустить удар, пишет "Чемпионат".

3 эффектных приёма

Фронт-кик

Этим ударом можно не только начинать свою атаку, но и останавливать натиск противника. Это прямой удар ногой.

Нужно перенести вес на опорную ногу, а ударную приподнять согнутой в колене.

Затем нужно резко выбросить ногу по направлению к корпусу противника. Для равновесия опорную стоит немного согнуть в колене и чуть отклониться назад.

Удар делается мыском стопы. Пальцы бьющей ноги нужно сжать.

Джеб

Он также распространён и в боксе. Джеб — это прямой удар рукой в голову.

Он наносится из боевой стойки ведущим кулаком прямо вперёд, при этом корпус немного разворачивается вместе с летящей рукой. Во время движения кулака вперёд локоть распрямляется, а плечо приподнимается, придавая дополнительную защиту подбородку.

Лоу-кик

Самый популярный удар в кикбоксинге. Он должен быть направлен в середину бедра ближней к вам ноги соперника. Выполнять лоу-кик лучше всего не стопой, а нижней частью голени.

Сначала делаем шаг опорной ногой и немного поворачиваем стопу по направлению удара, затем второй ногой бьём и в момент маха разворачиваем корпус для большей силы.

Уточнения

Кикбо́ксинг (от kick — с англ. — «удар ногой»; boxing — «бокс») — спортивное единоборство, зародившееся в 60-х — 70-х годах двадцатого века.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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