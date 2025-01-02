Главное — не испортить фигуру: как фитоняшкам питаться на праздниках?

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Для спортсменов выходные — совсем не повод срываться, резко менять рацион и режим питания. Нутрициолог Ольга Титова рассказала, как им питаться в период новогодних праздников.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Новогодний стол

Она советует профессиональным спортсменам придерживаться базовых принципов в питании.

Важно не переедать, тщательно жевать, стремиться сохранить привычный распорядок дня и питания. Нельзя забывать пить воду. Также нужно оставить в рационе сложные углеводы: гречку, киноа, бурый рис, пшено, амарант, ячмень, пасту из бобовых или цельнозерновой муки и т. д.

"Сократите простые углеводы: сахар, белую муку и изделия из нее, макароны из пшеничной муки, алкоголь, газированные напитки, промышленные соусы (кетчуп, майонез)", — цитирует ее "СЭ".

Она добавила, что в праздничный рацион будет полезно включить фрукты и ягоды.

"Для спортсменов важно не уйти в дефициты по витаминам, минералам и фитонутриентам. Поэтому ешьте сезонные фрукты (киви, любые цитрусовые, гранат, яблоки, хурма и другие сезонные) и ягоды в свежем или замороженном виде", — заключила Титова.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

