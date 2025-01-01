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Где покататься зимой? Гид назвал популярный горнолыжный курорт

0:46
Спорт

Гид молодежных туров Николай Шемелин любителям зимних видов спорта советует присмотреться к Эльбрусу.

Горнолыжные занятия на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Горнолыжные занятия на курорте Роза Хутор

Это место находится на южных склонах горы на территории природного парка "Приэльбрусье". Общая протяженность местных трасс — 17 км, а общий перепад высот составляет 1497 м.

Там имеются и три гондольные канатные дороги.

"Трассы есть разного уровня сложности, а помогут во всем квалифицированные инструкторы. Сезон катания длится с ноября по май", — цитирует гида "СЭ".

Доехать до курорта можно из аэропорта Минвод, нужно сесть на автобус или такси и добраться до Поляны Азау (ГК "Эльбрус").

Уточнения

Эльбру́с (раннее[уточнить] название Эльборус) — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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