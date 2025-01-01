Где покататься зимой? Гид назвал популярный горнолыжный курорт

Гид молодежных туров Николай Шемелин любителям зимних видов спорта советует присмотреться к Эльбрусу.
Это место находится на южных склонах горы на территории природного парка "Приэльбрусье". Общая протяженность местных трасс — 17 км, а общий перепад высот составляет 1497 м.
Там имеются и три гондольные канатные дороги.
"Трассы есть разного уровня сложности, а помогут во всем квалифицированные инструкторы. Сезон катания длится с ноября по май", — цитирует гида "СЭ".
Доехать до курорта можно из аэропорта Минвод, нужно сесть на автобус или такси и добраться до Поляны Азау (ГК "Эльбрус").
Эльбру́с (раннее[уточнить] название Эльборус) — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.