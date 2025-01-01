Вес никак не уходит! Что делать, ответила нутрициолог

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Во время похудения многие сталкиваются с проблемой остановки потери веса, то есть плато. Как его преодолеть, рассказала нутрициолог Екатерина Гузман.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Она советует пересмотреть свой рацион питания. На успех диеты зачастую влияют правильно установленные нормы потребления калорий.

"Если вы худеете, тело требует меньше калорий для функционирования. Поэтому каждые один-два месяца пересчитывайте свою норму калорий, чтобы учесть изменения в весе. Для этого пригодятся специальные онлайн-калькуляторы", — цитирует специалиста "Чемпионат".

Гузман рекомендует вести дневник питания, чтобы выявить незаметные переедания и пробелы в рационе.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

