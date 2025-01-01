Вес никак не уходит! Что делать, ответила нутрициолог

Во время похудения многие сталкиваются с проблемой остановки потери веса, то есть плато. Как его преодолеть, рассказала нутрициолог Екатерина Гузман.
Она советует пересмотреть свой рацион питания. На успех диеты зачастую влияют правильно установленные нормы потребления калорий.
"Если вы худеете, тело требует меньше калорий для функционирования. Поэтому каждые один-два месяца пересчитывайте свою норму калорий, чтобы учесть изменения в весе. Для этого пригодятся специальные онлайн-калькуляторы", — цитирует специалиста "Чемпионат".
Гузман рекомендует вести дневник питания, чтобы выявить незаметные переедания и пробелы в рационе.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.